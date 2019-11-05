Son Dakika Haberleri: Hatice, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika Güncel Hatice, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hatice, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde TIR çarpması sonucu ağır yaralanan Hatice Tuncel (49), 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hatice, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde TIR çarpması sonucu ağır yaralanan Hatice Tuncel (49), 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen 30 Ekim Çarşamba günü, Aydoğdu Mahallesi 50'nci Yıl Köprüsü girişinde meydana geldi. Hüseyin Yıldız'ın (50) kullandığı 33 NDG 45 plakalı tırın dorsesi, virajdan dönerken yaya ev kadını Hatice Tuncel'e çarptı. Yaralanan Tuncel, kanlar içinde yerde kaldı. Yaralıyı görenler kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Tuncel'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası gözaltına alınan şoför Yıldız, işlemleri sonrası serbest bırakıldı. 6 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Tuncel, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hatice Çarpar, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni aldığı otomobille kaza yapan sürücü gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Arınç: Sözlerim çarpıtıldı Bursa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücü, binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı! Türkiye'nin kararlılığı kazandı: İtalyanlardan sonra Fransızlar da Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 00:17:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatice, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]