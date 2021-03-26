Hatice: Anne olmayı çok istiyorum
26.03.2021 08:54
Nişanlısı Ali Kemal Sarı ile ilişkisini anlatan Hatice, anne olmayı çok istediğini ifade ederek hamile olabileceğinin de sinyallerini verdi: "Anne olmayı çok istiyorum.
Nişanlısı Ali Kemal Sarı ile ilişkisini anlatan Hatice, anne olmayı çok istediğini ifade ederek hamile olabileceğinin de sinyallerini verdi: "Anne olmayı çok istiyorum.
Hayatımda verdiğim en doğru karar Ali Kemal'le beraber olmak. Ondan öncesini hiç saymıyorum. Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor, karnımda bir şişkinlik hali var ama henüz ne olduğunu anlamadım. Eğer hamileysem hemen yıldırım nikahıyla evlenirim."
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