Hatice annenin ördüğü çoraplar Şırnak'ta Mehmetçiklere ulaştı - Son Dakika

Rize'de yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kalpakoğlu'nun ördüğü 55 çift çorap, Şırnak'taki Mehmetçiklere ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Rize yaşayan Kalpakoğlu'nun ördüğü 55 çift çorabı Şırnak İl Jandarma Komutanlığına gönderdiği bildirildi.

Açıklamada, 55 çift çorabı teslim alan İl Jandarma Komutanlığının, Şırnak'ta görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdığı kaydedilen açıklamada, "Çorapları alan Mehmetçik, Hatice anneye gösterdiği duyarlılık ve desteklerinden dolayı teşekkür etti." ifadesi kullanıldı.