Hatice Cengiz, nişanlısı Kaşıkçı'nın cinayetinin aydınlatılması konusunda Biden yönetiminden ümitli - Son Dakika

Hatice Cengiz, nişanlısı Kaşıkçı'nın cinayetinin aydınlatılması konusunda Biden yönetiminden ümitli

18.02.2021 11:15
Hatice Cengiz, nişanlısı Kaşıkçı'nın cinayetinin aydınlatılması konusunda Biden yönetiminden ümitli, System.String[]

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Başkanlığı'na Joe Biden'ın seçilmesinin ardından, cinayet emrini kimin verdiğinin ortaya çıkması konusunda ümitli olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Başkanlığı'na Joe Biden'ın seçilmesinin ardından, cinayet emrini kimin verdiğinin ortaya çıkması konusunda ümitli olduğunu belirtti.

Norveç devlet yayıncısı NRK ve Danimarka Gazetesi Jyllands-Posten'a yazılı açıklamada bulunan Cengiz, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün yeni direktörü Avril Haines'in, CIA'nın cinayetle ilgili raporunu yayınlayacağına inandığını kaydetti.

Basında çıkan, eski ABD Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Kongre incelemesinden "kurtardığını" söylediği yönündeki iddialara atıfta bulunan Cengiz, ülkenin yeni başkanı Biden'ın, suçluları sorumlu tutma ve "Amerikan değerlerini" geliştirme hedefinin arkasında duracağı konusunda kendisinin iyimser olduğunu vurguladı.

Cengiz, "Gerçeği öğrenelim ve sonra sonuçlarını görelim. ABD hangi tarafın arkasında? Katillerin tarafında mı? ya da Suudi Arabistan rejiminin baskısından korkarak yaşayan Cemal ve onun gibilerin yanında mı?" ifadelerini kullandı.

Cinayetin sorumlusunu ortaya çıkarabilmek için dünyanın dört bir yanındaki politikacılarla ve liderlerle görüştüğünü aktaran Cengiz, "okların, Suudi Arabistan'ın güçlü Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı gösterdiğini" belirtti.

Cengiz, "Gerçeği bilenler doğruyu söylemeli. ABD gerçeği biliyor. Amerikalılar cinayet emrini kimin verdiğini ve katilleri kimin gönderdiğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Brian Fogel'in hazırladığı "The Dissident" belgeselini Netflix, Amazon Prime Video ve diğer büyük uluslararası dijital yayın platformlarının yayınlamak istememesini yorumlayan Cengiz, "Kararları kimin verdiğini bilmiyorum ama bunların ardında önemli ekonomik ve ticari çıkarlar olduğunu biliyorum. Yine de herkesi belgeseli kiralayabileceği ve izleyebileceği bir yerde izlemeye teşvik ediyorum." diye konuştu.

Kaşıkçı cinayeti

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu bir türlü netlik kazanamadı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Hatice Cengiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatice Cengiz, nişanlısı Kaşıkçı'nın cinayetinin aydınlatılması konusunda Biden yönetiminden ümitli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu IMF Türkiye Masası Şefi: Politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecek Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu
5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı 5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı         
14:01
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım         
13:11
Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü         
12:42
Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar         
12:37
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi         
10:17
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları         
09:34
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Oyuncu Burcu Biricik'in yeni dizisi belli oldu Oyuncu Burcu Biricik'in yeni dizisi belli oldu         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 14:19:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatice Cengiz, nişanlısı Kaşıkçı'nın cinayetinin aydınlatılması konusunda Biden yönetiminden ümitli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei