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Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!
6 saat önce
Hayatının en mutlu anlarını sosyal medyasından paylaşınca ise eski sevgili Ender Ataç harekete geçti.
Hayatının en mutlu anlarını sosyal medyasından paylaşınca ise eski sevgili Ender Ataç harekete geçti. Ender Ataç, Hatice'nin bulunduğu mekana aniden gelince ortalık karıştı. Tüm detaylar haberimizde...
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:07
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