Son Dakika Haberleri: Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!
Son Dakika Magazin Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı! - Son Dakika Magazin

Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!

6 saat önce

Hayatının en mutlu anlarını sosyal medyasından paylaşınca ise eski sevgili Ender Ataç harekete geçti.

Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!, System.String[]

Hayatının en mutlu anlarını sosyal medyasından paylaşınca ise eski sevgili Ender Ataç harekete geçti. Ender Ataç, Hatice'nin bulunduğu mekana aniden gelince ortalık karıştı. Tüm detaylar haberimizde...


Hatice Çarpar, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:07 
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Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!
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