Hatice Kübra'dan bir şampiyonluk daha - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatice Kübra'dan bir şampiyonluk daha - Son Dakika Spor

Hatice Kübra'dan bir şampiyonluk daha

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Taekwondo sporcusu Hatice Kübra İlgün, İsveç'te düzenlenen WT Başkanlık Kupası'nda 57 kiloda altın madalya kazandı.

Hatice Kübra'dan bir şampiyonluk daha, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü Taekwondo sporcusu Hatice Kübra İlgün, İsveç'te düzenlenen WT Başkanlık Kupası'nda 57 kiloda altın madalya kazandı.


Avrupa Taekwondo Birliği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen WT Başkanlık Kupası İsveç'in Helsinborg kentinde düzenlendi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli formayla Türkiye'yi temsil edecek olan Büyükşehirli sporcu Hatice Kübra İlgün 57 kiloda madalya için tatamiye çıktı. İlk turda Ukraynalı rakibi Maria Labuzova'yı 28-8, ikinci turda İspanyol Arlet Ortiz Benito'yu 21-8, çeyrek finalde Yunan Fanin Tzeli'yi 12-7 ve yarı finalde Amerikalı Anastasija Zolotic'i 31-22 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçına çıkmayan İngiliz rakibi Jade Jones'u hükmen mağlup eden Hatice Kübra İlgün turnuvayı altın madalyayla tamamladı.


Bu yıl katıldığı ikinci şampiyonada da altın madalya kazanan başarılı sporcuyu ilk tebrik eden isim antrenörü Fikret Temuçin oldu.


"En iyi ödüle aday"


2019 yılında katıldığı bütün uluslararası turnuvalarda madalya kazanma başarısı gösteren Hatice Kübra İlgün, Milliyet Yılın Spor Ödülleri yarışmasında 'Yılın En iyi Çıkış Yapan Sporcusu' ödülüne aday gösterildi. 15 Mart' a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ adresinden yapılan oylamalarla belirlenecek olan yılın spor ödülleri düzenlenen törenle sahibini bulacak. - BURSA

Hatice Kübra İlgün, İsveç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi Mustafa Cengiz derbi sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz

Son Dakika Haberleri
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 21:02:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatice Kübra'dan bir şampiyonluk daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]