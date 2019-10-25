Son Dakika Haberleri: Hatice Kübra İlgün: "Hedefim olimpiyatlarda yer almak"
Son Dakika Spor Hatice Kübra İlgün: 'Hedefim olimpiyatlarda yer almak'

Hatice Kübra İlgün: "Hedefim olimpiyatlarda yer almak"

1 saat önce

- Hatice Kübra İlgün: "Hedefim olimpiyatlarda yer almak" Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün: "Ülkeme kadınlarda eksik olan altın madalyayı kazandırmak istiyorum" "Normalde puan olarak ben öndeyim.

- Hatice Kübra İlgün: "Hedefim olimpiyatlarda yer almak"

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün:

"Ülkeme kadınlarda eksik olan altın madalyayı kazandırmak istiyorum"

"Normalde puan olarak ben öndeyim. Benim gitmem gerekiyordu ama federasyonumuz böyle bir karar vermiş"

ANKARA - Türkiye Tekvando Federasyonu'nun organize ettiği seçme müsabakasını "altın vuruşla" kaybeden Hatice Kübra İlgün, "Hedefim olimpiyatlarda yer almak" dedi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli sporcu Hatice Kübra İlgün, "Tabi ki hepimiz olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Her rakibimiz çok iyi. Benim için burada yarışmak bile bir onur. Sonuç olarak ülkemizi ve bayrağımızı temsil etmek için mücadele veriyoruz. En iyi kim temsil edecekse, kim hak ediyorsa o gitsin. Herkes olimpiyata gitmek istiyor. Çünkü orası sporun zirvesi. Ben de orada olmak istiyorum. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum. 10 yıldır 57 kiloda dövüşüyorum ve olimpiyatlarda 57 kilo sıkleti çok zor bir sıklet. Bana emek veren kulübüm, antrenörüm ve müsabakayı izlemek için gelenlere teşekkür ediyorum. Mücadele bitmedi her şey devam ediyor. Benim de hedefim olimpiyatlarda yer almak. Orada da olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Ülkeme kadınlarda eksik olan altın madalyayı kazandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Benim gitmem gerekiyordu ama federasyonumuz böyle bir karar vermiş"

Yapılan seçme müsabakasına ayrıca değinen milli tekvandocu, "Normalde puan olarak ben öndeyim. Benim gitmem gerekiyordu ama federasyonumuz böyle bir karar vermiş. Rakibim de iyi bir rakip. O 62 kiloda bense 57 kiloda dövüşüyorum. Ben de birçok madalya aldım. Ben de ülkemi temsil etmek için mücadele ettim. Rakibim de aynı şekilde mücadele etti. Hak eden kazansın. Hak eden olimpiyatlara gitsin" diye konuştu.

Hatice Kübra İlgün: Hedefim olimpiyatlarda yer almak

Hatice Kübra İlgün, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
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