Hatice Kübra İlgün, Olimpiyat vizesi aldı

Yarı finalde Amerikalı rakibi Anastasija Zolotic'i 25-22 geçen milli sporcu finalde Çinli rakibi Zongshi Luo'ya ilk raundu 4-4 biten karşılaşmada 9-6 mağlup olarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandığı Grandprix finalini gümüş madalya ile taçlandırdı.

Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü tekvando sporcusu Hatice Kübra İlgün , Rusya 'da devam eden Grandprix Finalleri'nde Olimpiyat kotası almaya hak kazandı.

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