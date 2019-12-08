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Hatice Kübra İlgün, Olimpiyat vizesi aldı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tekvando sporcusu Hatice Kübra İlgün, Rusya'da devam eden Grandprix Finalleri'nde Olimpiyat kotası almaya hak kazandı.

Hatice Kübra İlgün, Olimpiyat vizesi aldı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü tekvando sporcusu Hatice Kübra İlgün, Rusya'da devam eden Grandprix Finalleri'nde Olimpiyat kotası almaya hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Belediyespor Kulübü bünyesinde futbol dışındaki branşlara yaptığı yatırımın meyvelerini toplamaya devam ediyor. Hemen hemen her branşta ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bursa ve Türkiye'ye gurur yaşatan sporculara tekvando sporcusu Hatice Kübra İlgün de katıldı. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla olimpiyat oyunlarını hedefleyen Hatice Kübra İlgün, bu hedefine ulaştı. Rusya'nın Moskova kentinde devam eden Grandprix Finalleri'nde 57 kiloda mücadele eden Büyükşehirli sporcu, ilk turda Belçikalı rakibini altın vuruşla geçti. İkinci turda Alman rakibi Madeline Folgmann'ı  8-0 ile geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde bir başka Türk rakibi İrem Yaman ile karşı karşıya gelen İlgün, rakibini 13-10 ile geçerek hem yarı finale adını yazdırdı hem de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı da garantiledi.

Yarı finalde Amerikalı rakibi Anastasija Zolotic'i 25-22 geçen milli sporcu finalde Çinli rakibi Zongshi Luo'ya ilk raundu 4-4 biten karşılaşmada 9-6 mağlup olarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandığı Grandprix finalini gümüş madalya ile taçlandırdı.

"GURUR DUYUYORUZ"

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün bir sporcusunun 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidecek olmasının gurur verici olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, genç sporcuyu tebrik etti. Spora yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunun bu başarı ile bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Başkan Aktaş, "Spor kentlerin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. Milli sporcumuz Hatice Kübra sayesinde Olimpiyatlarda Bursa konuşulacak. Her zaman söylüyorum, gençlerimiz mutlaka en az bir spor dalı ile ilgilensinler. Hatice Kübra'nın bu başarısının da tüm gençlerimize ilham olmasını diliyorum" dedi.


Hatice Çarpar, Rusya, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
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