Hatice Muammer Kocatürk Develi Devlet Hastanesi Doktorundan Uluslararası Derece

Hatice Muammer Kocatürk Develi Devlet Hastanesinde görevli Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Kutlu, 2018 Ekim ayında Birleşik Krallık Doktorlar Kraliyet Akademisi (RoyalCollage of Physicians) tarafından gerçekleştirilen "Specialty Certificate in Dermatology" sertifika sınavında dünya ortalamasının üzerinde puan alarak büyük bir başarıya imza attı.



Dünya ortalaması 136/199 olan sınavda 170/199 puan alarak uluslararası alanda geçerli Dermatolojide Uzmanlık Sertifikası'nı derece ile almaya başaran Kutlu; "Hastanemizde akademik olarak yapılan kongrelerde de destek sağlanmaktadır. Özellikle son 2 ay öncesinde İngiltere ve Birleşik Krallık tarafından Dermatolojide Uzmanlık Sertifikası sınavında da dünya ortalaması 136 olan bu sınavdan 170 alarak Birleşik Krallıkta Dermatolojide Yeterlilik Sertifikası' nı almış oldum. Bu konuda da hastanemiz tarafından destek gördüğüm için özellikle teşekkür etmek istiyorum.



Hastanemizde Kayseri merkezde yapılabilecek her türlü işlemi yapabiliyoruz. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak hem deri pi testi hem yama testi olmak üzere iki çeşit alerji testi yapılmaktadır. Bununla birlikte dermatoskopi eşliğinde yapılan testlerin takipleri, tırnak çekimi ve basit benlerin alınması eksizyonu gibi işlemler hastanemizde gerçekleştirilmektedir" dedi.



Hastane ve verilen diğer hizmetler hakkında bilgi veren Başhekim Dr. Serdar Yıldızhan ise "Hastanemiz 95 yataklı olup 26 uzman hekimle hizmet vermektedir. Plastik Cerrahi hariç tüm branşlarda uzman hekimlerimiz bulunmaktadır. Bu konuda da hastalarımız iyi bir hizmet almakta ve ilçemizde bütün gerekli olan tetkikler, muayenesi ve tedavileri yapılmaktadır.



24 saat açık acil servisimiz, yoğun bakım üniteleri, fizik tedavi merkezi, diş merkezimiz ve diyaliz merkezi ile bölge halkına hizmet etmektedir. İnşallah yıl içinde açmayı planladığımız 150 yataklı yeni hastanemiz açıldığında bu hizmet birimleri kapasitelerini daha da artırmak suretiyle halkımıza daha iyi bir hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.



Dr. Ömer Kutlu Bey'in istekleri doğrultusunda 6 aydır çeşitli çalışmalar yaptık. Alerji testleri temin ettik. Bu konuda da kendisine teşekkür ediyoruz. Şu anda cildiye olarak şehir merkezinde yapılabilecek bütün testler girişimsel işlemler hastanemizde şu anda yapılmaktadır. Hiçbir hastamızı cildiye konusunda merkeze göndermiyoruz. İl Sağlık Müdürümüz de sağ olsun personel açısından hiçbir zaman desteğini bizden esirgemedi. Doktor olsun yardımcı sağlık personeli olsun. Bu konuda da kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

