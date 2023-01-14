HATİCE'NİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ERKEK KARDEŞİ, SURİYE SINIRINDA YAKALANDI - Son Dakika
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HATİCE'NİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ERKEK KARDEŞİ, SURİYE SINIRINDA YAKALANDI

14.01.2023 18:18

İSTANBUL'da kucağında bebeğiyle yürüdüğü sırada başından tabanca ile vurulan Suriyeli Hatice Hajı'nin cinayet şüphelisi erkek kardeşi Arif Haji (22), Kilis Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınırda yakalandı.

İSTANBUL'da kucağında bebeğiyle yürüdüğü sırada başından tabanca ile vurulan Suriyeli Hatice Hajı'nin cinayet şüphelisi erkek kardeşi Arif Haji (22), Kilis Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınırda yakalandı.
Olay, 26 Kasım 2022'de, Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Haji, silahlı saldırıya uğradı. Başından tabancayla vurulan Haji, ağır yaralı kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin, adrese araçla geldikleri belirlendi. Polis, araçta yakalanan 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Hatice Haji'nin 3 çocuğu ise korumaya alındı.
Olayla ilgili genişletilen soruşturma kapsamında, Hatice Haji'nin cinayet şüphelisi olarak aranan erkek kardeşi Arif Haji'nin Suriye'ye geçeceği bilgisi üzerine Kilis Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Arif Haji, sınır hattı geri bölgesinde operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Arif Haji, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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