Hatice'nin katili, 8 yıl sonra başka bir olaya karışınca yakalandı - Son Dakika

Hatice'nin katili, 8 yıl sonra başka bir olaya karışınca yakalandı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce etüt merkezinden evine gitmek için çıktıktan sonra kaybolan, 4 gün sonra da meyve bahçesinde iple boğularak öldürülmüş cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'nin katili Veli K. (38), yakalanıp, tutuklandı.

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KONYA'nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce etüt merkezinden evine gitmek için çıktıktan sonra kaybolan, 4 gün sonra da meyve bahçesinde iple boğularak öldürülmüş cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'nin katili Veli K. (38), yakalanıp, tutuklandı. İzmir'de bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli K.'den (38) alınan örneklerle, Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örneklerinin uyuştuğunun belirlendiği bildirildi.Akşehir'de oturan Yıldırım Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi, 21 Aralık 2012 tarihinde kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Pide ustası 2 çocuk babası Kayhan ve eşi Pakize Çiftçi, kızlarının akşam eve dönmemesi üzerine polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Polis, yaptığı araştırmada Çiftçi'nin yolda yürürken kaçırıldığı bilgisine ulaştı. En son tek başına mobese kayıtlarında görülen Hatice Çiftçi'nin, 4 gün sonra, kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki meyve bahçesinde cesedi bulundu. İple boğularak öldürüldüğü saptanan Çiftçi'nin cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.600 KİŞİNİN KAN ÖRNEĞİ ALINDICinayetin aydınlanması için Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri küçük kızın tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla DNA testi için ailesi dahil yaklaşık 600 kişiden kan örneği alıp, bunların ifadelerine başvurdu. Ancak DNA testlerinden bir sonuca ulaşılamadı. Hatice'nin cep telefonundaki görüşmeler tek tek incelendi. Yine sosyal paylaşım sitelerinde görüştüğü kişilerin incelenmesi içinde Facebook ve Hotmail'in Amerika'daki merkezinden mesaj ve e-mail yazışmaları getirtilerek incelemeye alındı. Ancak bundan da bir sonuca ulaşılamadı. DOKU ÖRNEKLERİ UYUŞUNCA YAKALANDI

İzmir'de cumartesi günü bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli K.'den alınan örnekler, 8 yıl önce öldürülen Hatice Çiftçi'nin tırnaklarından ve boğulduğu ipten alınan doku örnekleriyle uyuştu. Ekipler soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Veli K. yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece Hatice Çiftçi'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hatice Çarpar, Akşehir, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatice'nin katili, 8 yıl sonra başka bir olaya karışınca yakalandı - Son Dakika

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