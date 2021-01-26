Hatice'nin katiline savcı 'müebbet' istedi, avukatlar 'ağırlaştırılmış olmalıydı' dedi - Son Dakika

Hatice'nin katiline savcı 'müebbet' istedi, avukatlar 'ağırlaştırılmış olmalıydı' dedi

26.01.2021 12:39

ANTALYA'da birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Çınar (32) için mahkeme savcısı ömür boyu hapis cezası talep etti.

ANTALYA'da birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Çınar (32) için mahkeme savcısı ömür boyu hapis cezası talep etti. Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği vekili Avukat Aylin Onursev, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanması gerektiğini belirterek, " Hatice ölmeden önce sistematik işkence görmüştür. Failin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep ediyoruz" dedi.

Olay, geçen yıl 2 Ağustos'ta Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Çınar, polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'in hareketsiz yattığını söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri istendi. Bu sırada sorgulanan Gökhan Çınar'ın evin balkonuna çıkarak sık sık gözyaşı döktüğü görüldü.

Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Çınar'ın 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Çınar'ın ilk ifadesinde, "Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi. Polis Gökhan Çınar ile olay gecesi aynı evde olan kız kardeşi Ü.Ç. ve sevgilisi S.A'yı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Gökhan Çınar ve Ü.Ç. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, S.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ü.Ç., tutukluluğa yapılan itirazdan bir hafta sonra tahliye edildi.Gökhan Çınar dün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Çınar, bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları, Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği vekili Avukat Aylin Onursev, Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Şikayetçi vekili avukat Nur Deniz Toklu, sanığın maktule düzenli olarak şiddet uyguladığını öne sürerek, "Sanık Gökhan'ın eziyet ederek kasten insan öldürme suçundan cezalandırılmasını, sanık Ü.Ç.'nin ise bu suça iştirak ettiğinin kabulünü ve sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.Duruşmanın savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın yaklaşık 2 yıldır maktul ile sevgili olduğunu belirterek, "Dosyada mevcut raporlarda tespit edildiği üzere sanığın maktulü darbederek, künt kafa travmasına bağlı olarak beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu ölümüne neden olduğu anlaşılmıştır. Sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması kamu adına mütalaa olunur" dedi.Sanık avukatı ise savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talebinde bulurken, maktulün kayarak düştüğünü ve bu şekilde yaralandığını öne sürerek müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verilen duruşma ertelendi.AVUKATLAR: SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS İSTEMELİYDİ

Duruşma sonunda konuşan Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği vekili Avukat Aylin Onursev, savcının ömür boyu hapis cezası istediğine dikkat çekerek, "Bizler ve Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'nu temsilen katılan avukatlar, savcılık mütalaasına katılmıyoruz. Hatice ölmeden önce sistematik işkence görmüştür. Failin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep ediyoruz" dedi. Avukat Onursev, "Ayrıca savcılık makamı, Hatice ölürken orada olan diğer sanıkların beraatını talep etmesi bir bakıma 'şiddet yanı başınızda olsa bile ihbar etmeyebilirsiniz' demiş olmaktadır. Oysaki ceza yasasında 'suçu bildirmeme suçu' açıkça tanımlanmıştır" diye konuştu.


Hatice'nin katiline savcı 'müebbet' istedi, avukatlar 'ağırlaştırılmış olmalıydı' dedi
Hatice'nin katiline savcı 'müebbet' istedi, avukatlar 'ağırlaştırılmış olmalıydı' dedi
Hatice'nin katiline savcı 'müebbet' istedi, avukatlar 'ağırlaştırılmış olmalıydı' dedi
Hatice'nin katiline savcı 'müebbet' istedi, avukatlar 'ağırlaştırılmış olmalıydı' dedi
Hatice'nin katiline savcı 'müebbet' istedi, avukatlar 'ağırlaştırılmış olmalıydı' dedi

Hatice Şimşek, Mahkeme, Antalya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatice'nin katiline savcı 'müebbet' istedi, avukatlar 'ağırlaştırılmış olmalıydı' dedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Tolan seçildi Maç sonrası Okan Buruk çılgına döndü! Tecrübeli hocayı Abdullah Avcı zor sakinleştirdi Son Dakika: Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Nesrin Cevadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma'nın fragmanı kafaları karıştırdı Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti
42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu         
02:29
İtalya Kupası'nda Spal'ı 4-0 yenen Juventus yarı finale yükseldi İtalya Kupası'nda Spal'ı 4-0 yenen Juventus yarı finale yükseldi         
00:59
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Meteoroloji uyardı: 36 ilde kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı: 36 ilde kar yağışı bekleniyor         
22:59
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak         
20:45
İran, nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunan İsrail'i uyardı: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz İran, nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunan İsrail'i uyardı: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz         
20:21
Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi         
18:19
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 08:34:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatice'nin katiline savcı 'müebbet' istedi, avukatlar 'ağırlaştırılmış olmalıydı' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei