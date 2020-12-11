Millilerden Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 3 madalya
11.12.2020 20:03
Türkiye, Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye, Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 4'er erkek ve kadın sporcu temsil etti. Türkiye, şampiyonayı 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonada kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile +67 kiloda Nafia Kuş gümüş madalya kazanan isimler olurken, 67 kiloda İkra Kayır bronz madalyanın sahibi oldu.
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