Hatice Yıldız'dan Yıldızlı Ezgiler - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hatice Yıldız'dan Yıldızlı Ezgiler - Son Dakika Magazin

Hatice Yıldız'dan Yıldızlı Ezgiler

6 saat önce

Müzik yaşantısına çok küçük yaşlarda korolar ve musiki cemiyetlerinde başlayan Hatice Yıldız'ın ilk albümü Yıldızlı Ezgiler, Maske Production imzasıyla müzikseverlerle buluştu.

Hatice Yıldız'dan Yıldızlı Ezgiler, System.String[]

Müzik yaşantısına çok küçük yaşlarda korolar ve musiki cemiyetlerinde başlayan Hatice Yıldız'ın ilk albümü Yıldızlı Ezgiler, Maske Production imzasıyla müzikseverlerle buluştu. Şenan Kerçin'in yapımcılığını üstlendiği albümde Hatice Yıldız "Allı Turnam, Zeytinyağlı Yiyeyem, Edremit'in Gelini" gibi türküleri seslendirdi.


Aslen Sivas Divriğili olan ve İstanbul'da doğan Hatice Yıldız, İstanbul Üniversitesi Konservatuarı'nda Türk Müziği bölümünü bitirdi. "Allı Turnam" klibi ile müzikseverlerle buluşan Yıldız'ın, yurt içi ve yurt dışında birçok konser ve festivalde sahne aldı.

İstanbul, Edremit, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:41 
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