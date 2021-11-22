Üye Girişi
Hatila balının kalitesi tescillendi - Son Dakika

Hatila balının kalitesi tescillendi

22.11.2021 09:56

Hatila balının kalitesi tescillendi Artvin'de 300 yıldır bal üretilen köy coğrafi işaret aldı Artvin'de bin 349 bitki türü, 135 tane endemik bitki çeşidine sahip Hatila Vadisi Milli Parkında Kafkas arı ırkından üretilen Hatila balı, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi...

Hatila balının kalitesi tescillendi

Artvin'de 300 yıldır bal üretilen köy coğrafi işaret aldı

ARTVİN - Artvin'de bin 349 bitki türü, 135 tane endemik bitki çeşidine sahip Hatila Vadisi Milli Parkında Kafkas arı ırkından üretilen Hatila balı, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Artvin Merkeze bağlı Taşlıca köyünde yer alan Hatila Vadisi Milli Parkı bölge halkına gelir getirmeye devam ediyor. Tamamı milli park içerisinde üretilen Hatila balı, bölgede bulunan orman köylüleri tarafından kurulan, Taşlıca Köyü Kooperatifi girişimleri sonunca bir yıl sonra coğrafi işareti adlı.

2 bin 727 bitki türüne sahip Artvin'in, bin 349 türü Hatila Vadisi'nde sınırları içerisinde yer alıyor. Ayrıca 135 endemik bitki çeşidi bulunan Hatila Vadisinde üretilen bal köylülerin sürdürülebil öz kaynağı haline gelirken, Taşlıca Köyü Kooperatifi Hatila Balının marka tescilini almasının ardından coğrafi işaret için tescili için, geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme sonucunca Hatila balı coğrafi işaretini aldı.

Taşlıca Köyü Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, köylerinde 300 yıldır bal üretildiğini ifade ederek amaçlarının sağlıklı bal üreterek insanlara sağlıklı bal yedirebilmek olduğunu söyledi. Yaşar "Gezi amaçlı gittiği Kore'de kooperatifçiliğin oldukça güçlü olduğunu gördüm. Mantar ve kereste üzerine kurulan tesisleri gördüm. Ben ülkemizde kendi alanımızda Artvin'e kalıcı bir hizmet bırakmak için kooperatif için adım attık. Hatili köyünün öz kaynağının bal olduğu gördük, bu konuda bal dolum tesisi ve temel petek bunun yanı sıra mum eritme ve konaklama tesisini geliştirdik. Hatila Vadisinde bin 349 bitki türü var. Bunun için de 135 tane endemik tür var. Buradaki cevheri görmek önemli, biz de bu tespiti yaptık, gördük. Ortaklarımın yönetim kurulumuzun vermiş olduğu destekle bu projeyi başardık" dedi.

"Atalarımızdan esinlenerek teknik arıcılığa geçiş yaptık"

"300 yıla yakın Hatila Vadisinde bal üretiliyor" diyen Yaşar "Bizler atalarımızın yapmış olduğu arıcılıktan esinlenerek teknik arıcılığa geçiş yaptık. İlk olarak Hatila markasını almak için başvuru yaptık. Markalı bal satmak güvenilir bal satmak, toplumumuza ve halkımıza sağlıklı bal üretip vere bilek önemliydi. Biz biliyoruz ama ülkemizde Hatila Vadisi bilinenler var, Hatila'da böyle kaliteli bal olduğu bilmeyenler var. Geçtiğimiz yıl coğrafi işaret için başvurduk, bunun sonucunda balımızın tescili oldu. Çok mutluyuz çok sevinçliyiz. Buradaki amacımız sağlıklı bal üretebilmek, insanlara sağlıklı bal yedirebilmek. Türkiye bal konusunda dünyada sayılı ülkelerden biri ama sağlıklı bal konusunda sahte balların sayısı da oldukça fazla. Biz kendi balımıza güveniyoruz arkasındayız. İlaç niyetine kullanılabilecek baldır. Bizim balımız 50 gramdan fazla tüketilmemeli. Ballarımız buzdolabına konulmamaları güneş altında tutulmamalı, tamamen oda sıcaklığında saklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hatila balının kalitesi tescillendi
Hatila balının kalitesi tescillendi
Hatila balının kalitesi tescillendi
Hatila balının kalitesi tescillendi
Hatila balının kalitesi tescillendi
Hatila balının kalitesi tescillendi
Hatila balının kalitesi tescillendi
Hatila balının kalitesi tescillendi
Hatila balının kalitesi tescillendi
Hatila balının kalitesi tescillendi
Hatila balının kalitesi tescillendi

Artvin, Milli, Bitki, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatila balının kalitesi tescillendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı 10:17 Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı Alef devam dedi! Bu kez İmirzalıoğlu değil, Mucize Doktor var 10:13 Alef devam dedi! Bu kez İmirzalıoğlu değil, Mucize Doktor var
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 10:10 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Düğün konvoyunda korkutan anlar kamerada! Trafiği durdurup drift yaptı 09:39 Düğün konvoyunda korkutan anlar kamerada! Trafiği durdurup drift yaptı İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti 09:07 İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! 08:28 Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı 07:53 Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı

Son Dakika Haberleri
10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
10:18 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız
10:17 Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı
10:16 Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı
10:13 Alef devam dedi! Bu kez İmirzalıoğlu değil, Mucize Doktor var
10:09 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
09:58 Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından Alişan'dan kardeşiyle ilgili duygusal paylaşım
09:58 İki yıl boyunca istismar ettiği kız hamile kalınca bebeği öldürmeye çalıştı
09:49 Türkkan krizinin ardından Akşener'den partililere sıkı talimat: Ne söylenirse söylensin kafanızı çevirin
09:47 Türkiye'de kadınların yüzde 70'inin herhangi bir geliri yok!
Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü         
10:26
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
8,5 aylık Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları geldi 8,5 aylık Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları geldi         
10:12
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
09:52
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür         
07:22
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak         
20:34
Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır         
16:52
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 10:31:24. #1.11#
SON DAKİKA: Hatila balının kalitesi tescillendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement