Son Dakika Haberleri: Hatim programı düzenlendi
Son Dakika Yaşam Haber

Hatim programı düzenlendi

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yaz kur'an kursları sonunda hatim programı düzenlendi.

Hatim programı düzenlendi, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yaz kur'an kursları sonunda hatim programı düzenlendi.

Kur'an kursu öğreticileri Emine Boz, Nagihan Paksoy, Fatma Karabektaş ve Zehra Açıksöz ile kur'an kursları kursiyerleri tarafından hazırlanan program ilahiler ve kur'an tilaveti ile dolu dolu geçti. Özellikle "Kırk Hadis Kırk Çizgi" yarışmasında kursiyerlerin kıyasıya mücadelesi oldukça dikkat çekti. Kırk hadisi ezberleyen ve ifade ettiği manayı çizgi resim yapan öğrenciler, çizgi resimden hadisi hatırlayarak ezbere okudular. Programa İlçe Müftüsü Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Okul Müdürü Ahmet Kara da katılarak öğrencileri ödüllendirdiler. - BİLECİK
Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Instagram'da büyük skandal! Kullanıcı bilgilerinin dev şirketlere pazarlandığı ortaya çıktı
Yolda tartıştığı ATO meclis üyesini sokak ortasında öldürüp karakol önünde intihar etti Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı Kısmetse Olur programında tanışan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşanma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 12:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatim programı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]