Hatim programı düzenlendi
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yaz kur'an kursları sonunda hatim programı düzenlendi.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:06 Kaynak: İHA
'in Bozüyük Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yaz kur'an kursları sonunda hatim programı düzenlendi.
Kur'an kursu öğreticileri Emine Boz, Nagihan Paksoy, Fatma Karabektaş ve Zehra Açıksöz ile kur'an kursları kursiyerleri tarafından hazırlanan program ilahiler ve kur'an tilaveti ile dolu dolu geçti. Özellikle "Kırk Hadis Kırk Çizgi" yarışmasında kursiyerlerin kıyasıya mücadelesi oldukça dikkat çekti. Kırk hadisi ezberleyen ve ifade ettiği manayı çizgi resim yapan öğrenciler, çizgi resimden hadisi hatırlayarak ezbere okudular. Programa İlçe Müftüsü Mustafa Topal
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir
ve Okul Müdürü Ahmet Kara
da katılarak öğrencileri ödüllendirdiler. - BİLECİK
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