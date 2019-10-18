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Hatimler Mehmetçik için dualandı

1 saat önce

Vatandaşların ve Amasya İmam Hatip Okullarındaki öğrencilerin 1 hafta boyunca okudukları hatimler, Fetih ve Yasin Süreleri ve tespihatlar, Amasya İmam Hatipliler Derneği (AHİMDER) organizesi ile Sultan II.

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Vatandaşların ve Amasya İmam Hatip Okullarındaki öğrencilerin 1 hafta boyunca okudukları hatimler, Fetih ve Yasin Süreleri ve tespihatlar, Amasya İmam Hatipliler Derneği (AHİMDER) organizesi ile Sultan II.Bayezid Camisi'nde "Sabah Namazı Dua Buluşması" programıyla Barış Pınarı Harekatı'na katılan ordunun muzafferiyeti, sahada ve masada kazanan ülkenin selameti, ümmetin birlik, dirlik, beraberliği ve tüm şehitler için dualandı.


Namaz öncesi Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin okudukları Yasin ve Fetih Sureleri dinlendi, namaz akabinde İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun duasına hep beraber amin denildi. Öğrenciler ve vatandaşlar namaz çıkışı asker selamı vermeyi de ihmal etmedi. - AMASYA

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:13 Kaynak: İHA
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