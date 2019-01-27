Hatip Çayı'na Düşen Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı
49 dakika önce
Ankara'da Hatip Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ankara
'da Hatip Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mamak
ilçesi Üreğil Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, yol kenarındaki Hatip Çayı'na düştü.
Otomobilin çaya düştüğünü gören bir kişi, sürücüyü araçtan çıkarmak için kendi imkanlarıyla yardım etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
Çevredeki diğer vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil Servis
ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çaya düşen araç içindeki sürücüyü büyük uğraş sonucu çıkardı.
Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:14 Kaynak: AA
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