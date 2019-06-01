Hatipler Camisi çevre düzenleme çalışmalarına başlandı
57 dakika önce
Ulaş ilçesinde yapımı tamamlanan Hatipler Camisi'nde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:25 Kaynak: AA
Ulaş ilçesinde yapımı tamamlanan Hatipler Camisi'nde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Hürriyet Mahallesi
Cami ve Kuran
Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Aslan
, AA muhabirine, "Caminin çevre düzenlenme çalışmalarına başladık. İhata duvarı, şadırvan ve imam evi yapım çalışmaları devam ediyor." dedi.
Yılmaz, caminin eksikleri için yardım sevenlerden destek beklediklerini söyledi.
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