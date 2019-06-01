Son Dakika Haberleri: Hatipler Camisi çevre düzenleme çalışmalarına başlandı
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Hatipler Camisi çevre düzenleme çalışmalarına başlandı

57 dakika önce

Ulaş ilçesinde yapımı tamamlanan Hatipler Camisi'nde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

Hatipler Camisi çevre düzenleme çalışmalarına başlandı, System.String[]
Ulaş ilçesinde yapımı tamamlanan Hatipler Camisi'nde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.
Hürriyet Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Aslan, AA muhabirine, "Caminin çevre düzenlenme çalışmalarına başladık. İhata duvarı, şadırvan ve imam evi yapım çalışmaları devam ediyor." dedi.
Yılmaz, caminin eksikleri için yardım sevenlerden destek beklediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:25 Kaynak: AA
Yılmaz Aslan, Kuran-ı Kerim, Hürriyet Mahallesi, Güncel
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