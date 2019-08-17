Hatıra fotoğrafı çektirmek isterken öldü
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BARTIN ile Karabük arasında 'Ağaç Tünel' olarak bilinen yerde hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen Hatice Çakıcı (47), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:28 Kaynak: DHA
BARTIN ile Karabük
arasında 'Ağaç Tünel' olarak bilinen yerde hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen Hatice Çakıcı (47), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra, Bartın
ile Karabük arasındaki 'Ağaç Tünel' olarak bilinen, yolun her iki tarafındaki ağaçların dallarının gökyüzünü kapladığı Ulus
ilçesine bağlı Bahçecik
köyü Kavlakdibi mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden A.Ç. yönetimindeki 06 FD 9591 plakalı otomobil, ön sağ rotunun çıkması sonucu, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarında fotoğraf çektirmek için bekleyen Hatice Çakıcı'ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hatice Çakıcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hatice Çakıcı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma
sürücüsü A.Ç.'yi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.
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