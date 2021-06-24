Hatıra Kutusu Filmi - Son Dakika

Bekar bir anne olan Maia, eşi görülmemiş bir Noel hediyesi aldığından geçmişe yolculuk yapar. Hediye olarak gelen şey içinde defterler, fotoğraflar ve kasetlerin olduğu bir kutudur. Bunlar Maia’nın Beyrut’ta ailesiyle birlikte savaştan kaçmadan önce yakın arkadaşına gönderdikleridir. Kutudakileri inceleyen Maia’nın genç kızı Alex, annesinin geçmişindeki sırları gün yüzüne çıkarır.
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Memory Box
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Fransa, Kanada, Lübnan
Orijinal Dili: Fransızca, İngilizce, Arapça
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 22.10.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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