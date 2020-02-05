Hatıra ormanına fidan dikerek ceza almaktan kurtuldular - Son Dakika
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Hatıra ormanına fidan dikerek ceza almaktan kurtuldular

7 saat önce

Bursa'da 2 şüpheli darbettikleri kişiyle uzlaşarak, hatıra ormanına 10'ar fidan dikti.

Hatıra ormanına fidan dikerek ceza almaktan kurtuldular, System.String[]

Bursa'da 2 şüpheli darbettikleri kişiyle uzlaşarak, hatıra ormanına 10'ar fidan dikti.

Bir eğlence mekanının çıkışında F.S. (27) ve İ.K'nin (27) Orhan Doğu'yu (38) darbetmesinin ardından taraflar, savcı tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı aracılığıyla hatıra ormanına 10'ar fidan, LÖSEV ile Mehmetçik Vakfına 500'er lira bağış yapmaları karşılığında uzlaştı.

Şartları kabul eden F.S. ile İ.K, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanında savcı ve uzlaştırmacılar gözetiminde 10'ar fidanın dikimini gerçekleştirdi. Şüphelilerin fidanları dikmesine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden bir memur da yardımcı oldu.

F.S. ve İ.K, 15 Şubat'ta da vakıflara bağışlarını yaparak uzlaşma şartlarını yerine getirmiş olacak.

Darbettikleri kişiyle uzlaşmaya varan 2 şüpheli, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaktan kurtulmuş oldu.

LÖSEV, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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