(HATIRLATMA) Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan: Bu heyecanı yaşatmak istiyoruz - Son Dakika

(HATIRLATMA) Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan: Bu heyecanı yaşatmak istiyoruz

(HATIRLATMA) Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan: Bu heyecanı yaşatmak istiyoruzRosenborg hazırlıkları sürdüBurcu MUTLU - Engin ANAK / ALANYA (Antalya) - Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Rosenborg maçı hazırlıklarını sürdürdü.

(HATIRLATMA) Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan: Bu heyecanı yaşatmak istiyoruz, System.String[]

(HATIRLATMA) Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan: Bu heyecanı yaşatmak istiyoruz

Rosenborg hazırlıkları sürdü

Burcu MUTLU - Engin ANAK/ ALANYA (Antalya) - Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Rosenborg maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi teknik direktör Çağdaş Atan ve futbolculardan Adam Bareiro basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aytemiz Alanyaspor, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda deplasmanda oynayacağı Rosenborg maçının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Tam kadro çıkan turuncu yeşilliler antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ayak tenisiyle başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Alanyaspor antrenmanı taktik çalışmasıyla sürdürdü.

ÇAĞDAŞ ATAN: BU HEYECANI YAŞATMAK İSTİYORUZ

Rosenborg maçı hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, "Kulüp ve şehir için çok önemli. Ben ve oyuncularım için de çok önemli. Bu maçı önemsiyoruz. En azından bu turu geçersek kendi evimizde oynayacağız. Bu maçta seyircimiz katılamasa da bu heyecanı yaşatmak istiyoruz. İyi bir takımla, gelenekleri olan, Avrupa'da oynayamaya alışkın, ülkesinde genelde zirveye oynayan takımlardan bir tanesiyle oynayacağız. Kolay maç değil. Oyun oynamaya çalışan, topa sahip olan bir takımla oynamaya çalışacağız. Fizik güçleri iyi. Bizden en büyük artıları 20'ye yakın maç oynadılar. Bizden daha hazır durumdalar. Ama taktik mental olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Sahada kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Topa sahip olup, çok pozisyona girmeye çalışacağız. Rakibi oynatmamaya, kaybettiğimiz yerde baskı yapamaya çalışacağız. Bunları gerçekleştirdiğimizde ciddi, ortada, kafa kafaya, çekişmeli ve zevkli bir maç olacağını düşünüyoruz. Umarım tur atlayan taraf biz oluruz" dedi.

"BÜTÜN OYUNCULARIMIZ HAZIR"

Takımda hiçbir eksik olmadığını ve tam kadro çalıştıklarını belirten Çağdaş Atan, "Tam kadro çalışıyoruz. Sakatımız yok. Bu güzel bir gösterge. Bu şekilde umarım devam ederiz. Bütün oyuncularımız hazır. Dinleme sürelerimiz yeterli. Ligdeki maçtan 5 gün sonra bu maça çıkacağız. Burada problem gözüken Rizespor maçı. 60-62 saat sonra ikinci bir maç oynayacağız. Ama önce bu maçı geçirdikten sonra o maçı düşüneceğiz. Şu anda full takım olarak maça hazırız" diye konuştu.

"BİR TRANSFER OLABİLİR"

"Takıma herhangi bir takviye olacak mı" sorusuna Atan, şöyle yanıt verdi: "Şu an takviye yapmayı düşündüğümüz mevki yok. Takımımızdan genel olarak memnunuz. Tabii sayısal olarak eksik olduğumuz yerler var. Onu kendi içimizde tolore edebileceğimizi düşünüyoruz. Olursa bir bölge için bir transfer olabilir."

"ADAPTASYON SÜRECİNİ DE İYİ ATLATTIK"

Basın mensupşlarının birçok futbolcunun takımdan ayrıldığı ve yeni oluşan takımın ise birbirine alışmaya çalıştığı yönündeki bir soru üzerine Atan, şöyle konuştu: "Alanyaspor'un hazır bir kadrosu var diye düşünenler var ama bizde 16'ya yakın oyuncu gitti, büyük bir değişim yaşıyoruz aslında. Belki 11'de 3-4 yeni oyuncu gözüküyor olabilir ama bu sayı değişebilir. Kadromuz genel olarak yenilendi ve adaptasyon sürecini de iyi atlattık. Bunun sebebi de oyuncuların karakteri. Gerçekten iyi ve çalışmayı seven, arkadaşlık seviyesi üst düzeyde oyuncular grubu var. Umarım bu birlikteliğimiz lig sonuna kadar devam eder."

BAREIRO: LİGE İYİ BİR ŞEKİLDE ALIŞTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alanyaspor'un yeni forveti Adam Bareiro ise Hes Kablo Kayserispor maçında attığı 2 golü değerlendirdi. Bareiro, "Öncelikle şehre alışmakta hiç zorlanmadım. Çok güzel bir karşılama oldu, buranın halkı çok sıcak. Kulübün kapısından girdiğim ilk andan itibaren herkesle çok iyi anlaştık. Lige de iyi bir şekilde alıştığımı düşünüyorum, müsabakalar başladı. Elimizden geleni yapıyoruz. Umarım her şey çok güzel olacak" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Rosenborg maçının kendisi için de çok önemli olduğunu vurgulayan başarılı forvet Bareiro, "Bu maç Alanyaspor tarihinin Avrupa'da ilk maçı olacak. Bizim için de, benim için de öyle. Önemli bir maç, benim için de bir o kadar önemli. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapıp turu buraya getirmeye çalışacağız. Daha doğrusu turu atladıktan sonra önümüzdeki maçı içeride oynamaya çalışacağız" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan, Antalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor (HATIRLATMA) Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan: Bu heyecanı yaşatmak istiyoruz - Son Dakika Spor

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