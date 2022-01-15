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Hatırlatma dozu olan yakın temaslılara karantina yok - Son Dakika

Hatırlatma dozu olan yakın temaslılara karantina yok

15.01.2022 14:33
Hatırlatma dozu olan yakın temaslılara karantina yok

SAĞLIK Bakanlığınca yayımlanan rehbere göre, Covid-19 yakın temaslı olup, hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş kişiler karantinaya alınmayacak; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, kendi semptomlarını da takip ederek, günlük yaşamlarına devam edecek.

SAĞLIK Bakanlığınca yayımlanan rehbere göre, Covid-19 yakın temaslı olup, hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş kişiler karantinaya alınmayacak; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, kendi semptomlarını da takip ederek, günlük yaşamlarına devam edecek.

Bakanlıkça Covid-19 rehberinin 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon' bölümüne 'Güncel Dönemde Covid-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları' rehberi eklendi. Çarşamba günü gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında karantina ve izolasyon kurallarına ilişkin alınan yeni kararların düzenlendiği rehberde, yüksek riskli gruptaki kişilere bakım verilen alanlarda kalan veya hizmet verenlerin karantina süreleri de yer aldı.

10 GÜN HİZMET VERMEYECEKLERBuna göre, yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları gibi yüksek riskli kişilere hizmet ve bakım verilen alanlarda görev yapan, hatırlatma dozu olmuş veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş Covid-19 yakın temaslı kişiler, karantina uygulanmasa bile 10 gün riskli gruba hizmet vermeyecek. Ayrıca yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet veren, hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız Covid-19 temaslısı kişilerin karantina süresi ise 10 gün olacak. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler, 7'nci günde karantina süreleri sonlanmış olsa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermeyecek. Ayrıca söz konusu alanlarda kalan veya hizmet verenlerden Covid-19'u asemptomatik veya hafif geçiren kişilerin de izolasyon süresi 10 gün olarak önerildi.AŞILI TEMASLILARA KARANTİNA YOKRehbere göre ayrıca yakın temaslı olup, hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş kişiler karantinaya alınmayacak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, kendi semptomlarını da takip ederek, günlük yaşamlarına devam edecek. Bu kişilerde semptom gelişmesi durumunda, semptom geliştiği gün PCR testi yapılacak. Rehberde, karantina uygulanmasa bile kısmi risk nedeniyle yakın temaslı kişilerin 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.AŞISIZ TEMASLILARA 7 GÜN KARANTİNAYakın temaslı olup hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız olanlar, 7 gün karantinada kalacak. Karantina süresince semptom gelişmemesi halinde 7'nci günde test vermeden karantina sonlandırılacak. Karantina boyunca herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise semptom geliştiği gün PCR testi yapılacak.POZİTİF OLANLARA 7 GÜN KARANTİNA

Covid-19'u asemptomatik veya hafif geçirenler de aşı durumuna bakılmaksızın 7 gün boyunca izolasyona alınacak. 7'nci günün sonunda semptomsuz veya hafif semptomlu olup, son 24 saat içinde antipiretik almaksızın ateşi olmayan kişilerin izolasyonu PCR testi yapılmaksızın sonlandırılacak. Bu kişilerin de kısmi risk nedeniyle 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmesi önem taşıyor.


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Bilim Kurulu, Koronavirüs, PCR Testi, Karantina, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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