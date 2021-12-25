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"Hatırlatma dozu" olmak isteyenler aşı merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

"Hatırlatma dozu" olmak isteyenler aşı merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu

25.12.2021 13:23
"Hatırlatma dozu" olmak isteyenler aşı merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu

Trakya'da aşı merkezlerinde hafta sonu "hatırlatma dozu" yoğunluğu sürüyor.

Trakya'da aşı merkezlerinde hafta sonu "hatırlatma dozu" yoğunluğu sürüyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki aşı merkezine randevularını alıp gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun şekilde çalışan sağlık görevlileri vatandaşlara aşılarını bir an önce olabilmeleri için yardımcı oldu.

Yoğunluk nedeniyle aşı merkezindeki kuyruk zaman zaman hastanenin iç kısmına kadar uzadı.

Aşı olan kent sakinlerinden Halil Çelikbilek, AA muhabirine, Türk halkının sağlıklı bir gelecek için aşısını olması gerektiğini söyledi.

Salgından korunmanın yolunun aşıdan geçtiğini belirten Çelikbilek, "Bazı aşısız ve karşı olan kesimin tahsilli olduğunu görüyoruz. Bunu neye dayanarak yapıyorlar anlamış değiliz. Aşısızlar nedeniyle aşılılar da hasta olabiliyor. Büyüklerimiz var, kronik hastalıkları olan hastalarımız var. Büyüklerimizi kaybetmek istemiyoruz." diye konuştu.

Çelikbilek, TURKOVAC aşısıyla gurur duyduğunu kaydetti.

"Salgın aşısızların pandemisi haline geldi"

Aşı olan akademisyen Prof. Dr. Zeynep Katnaş ise genetik çalışmalar sonucunda aşının yararının ortaya çıktığını ifade etti.

Her türlü organizmanın evrimleşebileceğini ve bu bağlamda varyantların da ortaya çıktığını anlatan Katnaş, "Aşıların yenilenmesi ve bizim de aşı olmamız gerekiyor. Aşı olmayanların akıllarını başlarına toplamaları ve bilimin ışığında hareket etmelerini dilerim." dedi.

Öğretim görevlisi Haluk Kayıcı, toplumsal düzene uyularak hareket edilmesi gerektiğini, salgının aşısızların pandemisi haline geldiğini vurguladı.

Tarihte yaşanan tüm salgınların aşıyla bitirilebildiğini dile getiren Kayıcı, herkesin bir an önce aşılanması gerektiğini kaydetti.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de aşı merkezlerine gidenler hatırlatma dozlarını olmaya devam ediyor.

Hatırlatma dozu olmak isteyenler aşı merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu
Hatırlatma dozu olmak isteyenler aşı merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu
Hatırlatma dozu olmak isteyenler aşı merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu
Hatırlatma dozu olmak isteyenler aşı merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu

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Trakya Bölgesi, Edirne, Türk, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hatırlatma dozu' olmak isteyenler aşı merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Hatırlatma dozu" olmak isteyenler aşı merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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