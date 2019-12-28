Hatlara kaçak girip 130 bin TL'lik telefon görüşmesi yapmışlar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatlara kaçak girip 130 bin TL'lik telefon görüşmesi yapmışlar - Son Dakika

Hatlara kaçak girip 130 bin TL'lik telefon görüşmesi yapmışlar

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde telefon hatlarına girerek yurt dışında paralı servislerle yaklaşık 130 bin TL tutarında telefon görüşmeleri yapan iki kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatlara kaçak girip 130 bin TL'lik telefon görüşmesi yapmışlar, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde telefon hatlarına girerek yurt dışında paralı servislerle yaklaşık 130 bin TL tutarında telefon görüşmeleri yapan iki kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Mahallesi Yarma Cami Sokak'ta bulunan Türk Telekom'a ait bağlantı kabinine girerek ellerindeki farklı cihazlarla telefon bağlantısı kuran kişilerin yut dışı görüşmeler yaptığı tespit edildi. Durumun Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada son üç ayda farklı illerde de benzer durumların yaşandığı ve toplamda yaklaşık 130 bin TL tutarında telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren Ereğli emniyeti şüphelendikleri E.Y. (25) ile M.K.'nın (27) 06 GE 5130 plakalı minibüs ile 26 Aralık 2019 günü Alaplı ilçesinden Ereğli'ye giriş yaptıkları tespit edilince takibe aldı. Savcılıktan alınan izin ile şüpheliler Bartın'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin İstanbul Beykoz ve İzmir Karabağlar ilçelerindeki ikametlerinde yapılan aramalarda Telekom hatlarıyla bağlantıda kullandıkları değerlendirilen birçok elektronik cihaz ele geçirildi. Zanlıların Ereğli ilçesinde 5 kez, Bartın'da ise 22 kez telefon hatlarına kaçak girerek farklı ülkelerle kaçak görüşmeler yaptıkları anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine Kdz. Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler
İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı Maçın ardından Yerli otomobilin merakla beklenen mobilite özelliği tanıtıldı

Son Dakika Haberleri
03:38 Kiraladıkları evde define aradılar - Son Dakika Haber
01:55 Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika Haber
01:55 Polis uyuşturucu madde ararken kaçak akaryakıt yakaladı - Son Dakika Haber
01:41 Tarlaya diyerek geri dönmeyen çiftçi ekiplerce aranıyor - Son Dakika Haber
01:18 Osmaniye'de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı - Son Dakika Haber
21:37 İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Son Dakika Haber
21:02 Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 04:13:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatlara kaçak girip 130 bin TL'lik telefon görüşmesi yapmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]