Hatlı minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar binemeyecek - Son Dakika
Son Dakika Genel Hatlı minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar binemeyecek - Son Dakika

Hatlı minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar binemeyecek

6 saat önce

Hatlı minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar binemeyecek Hatlı minibüs şoförleri korona virüsüne karşı 65 yaş üstü vatandaşları minibüslere almıyor İstanbul'da hatlı minibüs şoförleri, korona virüsüne karşı tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için ilginç bir adım attı.

Hatlı minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar binemeyecek

Hatlı minibüs şoförleri korona virüsüne karşı 65 yaş üstü vatandaşları minibüslere almıyor

İSTANBUL - İstanbul'da hatlı minibüs şoförleri, korona virüsüne karşı tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için ilginç bir adım attı. Minibüs şoförleri, sokağa çıkma yasağının ardından 65 yaş üstü vatandaşları minibüslerine almamaya başladı.

Dünya'da olduğu kadar Türkiye'de de etkisi gösteren korona virüsüne karşı alınan tedbirler günden güne artıyor. Alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına sınırlama getirilmişti. Kararın ardından hatlı minibüs şoförleri de 65 yaş üstü vatandaşları minibüslere almamaya başladı. Pendik'te ve Pendik- Kadıköy hattında çalışan minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar artık alınmamaya başladı.

Minibüslere 65 yaş üstü vatandaşları almadığını ifade eden minibüs şoförü, "Devletimizin aldığı karara bağlı olarak 65 yaş üstü yolcuları almıyoruz. Evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Hijyen olarak da zaten müsait değil, virüs var. Devletimizin aldığı kararı olumlu buluyorum" dedi.

Başka bir minibüs şoförü ise, "65yaş üstü yolcuları almıyoruz. Gereken uyarıyı da yapıyoruz, polisi arıyoruz. Çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah çıkmayacaklar" diye konuştu.

Hatlı minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar binemeyecek

İstanbul, Pendik, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:10 Kaynak: İHA

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