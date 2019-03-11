Son Dakika Haberleri: Hatmek Kursiyerlerinden Piyano Dinletisi

Hatmek Kursiyerlerinden Piyano Dinletisi

45 dakika önce

Birbirinden nitelikli kursları Hatay halkıyla buluşturan Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları(HATMEK), piyano kursiyerlerinin resitaline sahne oldu.

Hatmek Kursiyerlerinden Piyano Dinletisi, System.String[]

HATMEK'te 6 ay süresince piyano eğitimi alan kursiyerler kurs sonu gösterisi düzenleyerek hünerlerini dinleyicilerle paylaştı. Düzenlenen resitale HBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Bozkurt'un yanı sıra HATMEK Müdürü Emine Atmaca, personeller ve kursiyerlerin yakınları katılım gösterdi.

Ezgileriyle katılımcılara keyifli bir dinleti sunan kursiyerler, yeteneklerini geliştirme imkânı sağlayan Başkan Savaş'a ve kurs eğitmeni Ulaş Bayır'a teşekkürlerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:02 Kaynak: Bültenler

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