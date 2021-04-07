HATMEK kursları büyük ilgi görüyor - Son Dakika

Antakya, İskenderun ve Payas'ta hizmet veren HATMEK merkezlerindeki eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi oluyor.

Kurslar ve HATMEK merkezleri hakkında açıklamalarda bulunan HBB Yaygın Eğitim Şube Müdürü Emine Atmaca, "Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz bir iş birliği protokolü var. Bu protokol çerçevesinde Antakya ve diğer ilçelerde Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri ile beraber çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın talep ettiği kursları yeterli sayıya ulaştıktan sonra bünyemizde açıyoruz" diyerek Erzin ve Samandağ'da da yeni merkez açma çalışmalarının olduğunu söyledi.

HATMEK merkezlerinde kurs gören vatandaşlar aldıkları eğitim ve sunulan olanaklardan memnun. Mesleki gelişimlerine katkı sunan eğitimleri tamamladıktan sonra kendi iş yerlerini açma fırsatı yakalayabileceklerini söyleyen kursiyerler, HATMEK'teki usta öğreticilerin ve yöneticilerin yaklaşımından mutlu olduğunu ifade ediyor.

Aldığı eğitimi tamamladıktan sonra Payas'ta kendi iş yerini açan İhsane Gök, "Kursların bana getirdiği yenilikler hayatımı değiştirdi. Kurstan önce ben ekmek almaya gitmeyen bir insandım. Kendi iş yerimi açtım. Herkesin kendi yenilemesi lazım. Bu durumlara geldiğim için HATMEK ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

İşaret dili ve tercüman eğitiminden pastacı çırağı kursuna, kuaförlük kursundan yabancı diller eğitimine kadar birçok alanda hizmet veren HATMEK merkezlerinden bugüne kadar on binlerce vatandaş faydalandı.