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HATSO'da meclis başkanlığı değişikliği

7 saat önce

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Meclis Başkanı Nazım Demir'in CHP il başkanlığına atanmasının ardından yerine iş adamı Mahir Çallı getirildi.

HATSO'da meclis başkanlığı değişikliği, System.String[]

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Meclis Başkanı Nazım Demir'in CHP il başkanlığına atanmasının ardından yerine iş adamı Mahir Çallı getirildi.


HATSO Başkanı Servet Taş, yaklaşık 7 yıldır kendileriyle beraber görev yapan Meclis Başkanı Nazım Demir'in siyasete atılması nedeniyle istifa ettiğini ve yerine iş adamı Mahir Çallı'nın getirildiğini söyledi. Başkan Taş, "Meclis Başkanı Nazım Demir kardeşimiz, 7 yıl boyunca bizimle beraber çalıştı. İlde herkes tarafından sevilen ve sayılan Demir kardeşimize siyaset hayatından başarılar diliyoruz. Demir kardeşimiz halen üyemiz olup kendisine her zaman kapımız açıktır" dedi.


Bir süre önce CHP Genel Başkanlığının talimatıyla CHP Hakkari İl Başkanlığına getirilen HATSO Meclis Başkanı Nazım Demir ise, siyasete atılması nedeniyle meclis başkanlığından istifa ettiğini söyledi. Meclis Başkanlığına getirilen iş adamı Mahir Çallı'ya yeni görevinden başarılar dileyen Demir, HATSO yönetimine başarılar diledi.


İş adamı Çallı ise, Başkan Demir'e siyaset hayatında başarılar dileyerek, kendisini meclis başkanlığı görevine getiren HATSO'nun tüm yönetim kuruluna teşekkür etti. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
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