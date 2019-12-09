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HATSO'dan öğrencilere mont yardımı

6 saat önce

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) tarafından yardıma muhtaç bin 100 öğrenciye kışlık mont dağıtıldı.

HATSO'dan öğrencilere mont yardımı, System.String[]

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) tarafından yardıma muhtaç bin 100 öğrenciye kışlık mont dağıtıldı.


Bağlar Mahallesi Vali Orhan Işın İlk ve Ortaokulunda yapılan mont dağıtım programına Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Meclis Başkanı Mahir Çallı, HATSO Genel Sekreteri Fikret Keskin, HATSO Başkan yardımları Fazıl Özkan ve Ahmet Yaşar ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, eğitime olan desteklerinin devam edeceğini söyledi. Oda olarak yıl içerisinden 800 öğrenciye yapılan mont yardımının yeterli olmadığını belirten Taş, ' Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'dan kentte maddi durumu iyi olmayan ailelerin öğrencilerine verilmek üzere kışlık mont talep ettik. Oda aralık ayı başından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda dağıtılmak üzere kuruma teslim ettik. Çocuklarımızın sevinmesine vesile olan uzakta da olsa her zaman bizlerin yanında yer alan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'a ve Bursa iş dünyasına odam adına teşekkür ederim" diye konuştu.


Program, mont dağıtımı ve fotoğraf çekimiyle son bulurken, Milli Eğitim Müdürü mont dağıtımı yapmak üzere okula gelen iş adamlarından okullarda yapılacak olan beceri tasarım atölyelerine destek sözü aldı. - HAKKARİ

Hakkari, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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