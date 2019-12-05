Son Dakika Haberleri: HATSO heyetinden Çukurca ziyareti
Son Dakika Güncel HATSO heyetinden Çukurca ziyareti - Son Dakika

HATSO heyetinden Çukurca ziyareti

6 saat önce

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş başkanlığındaki heyet, Çukurca ilçesinde esnafı ziyaret etti.

HATSO heyetinden Çukurca ziyareti, System.String[]

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş başkanlığındaki heyet, Çukurca ilçesinde esnafı ziyaret etti.


Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, HATSO Meclis Başkanı Mahir Çallı ve oda yönetiminin yer aldığı bir heyet, Çukurca ilçesinde bir dizi temasta bulundu. Oda üyesi Çukurcalı tüccar ve esnafın karşıladığı HATSO heyeti, temasları kapsamında ilçe esnafı ile yemekte bir araya geldi.


Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Taş ve beraberindeki heyet, daha sonra ilçe merkezinde iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Başkan Taş, uzun zamandır planladıkları Çukurca ziyaretini bugün gerçekleştirdiklerini, ziyarette bir araya geldikleri Çukurcalı tüccar ve esnafın sorunlarını yerinde tespit ettiklerini söyledi.


Çukurcalı esnaf ve tüccarın kendilerine ilettiği sorunları ve talepleri ilçe kaymakamlığı ve valilik makamına ileteceğini belirten Taş, kendilerine yakın ilgi gösteren Çukurca esnafına teşekkür etti.


HATSO heyeti, akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı. - HAKKARİ

Meclis Başkanı, Hakkari, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 16:00:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HATSO heyetinden Çukurca ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]