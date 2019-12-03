Son Dakika Haberleri: HATSO heyetinden Vali Akbıyık'a ziyaret
Son Dakika Güncel HATSO heyetinden Vali Akbıyık'a ziyaret - Son Dakika

HATSO heyetinden Vali Akbıyık'a ziyaret

7 saat önce

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş ve beraberindekiler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

HATSO heyetinden Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş ve beraberindekiler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.


Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, oda olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili Vali İdris Akbıyık'a bilgi sundu.


HATSO Başkanı Taş ve beraberindekiler, ziyaretleri anısına Vali Akbıyık'a el dokuması kilim hediye etti. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
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