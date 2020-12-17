HATSO ile Ziraat Bankası arasında "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Protokolü" imzalandı - Son Dakika

HATSO ile Ziraat Bankası arasında "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Protokolü" imzalandı

17.12.2020 14:28
HATSO ile Ziraat Bankası arasında

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş ile Ziraat Bankası Hakkari Şubesi Müdürü Ernail Okur tarafından "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü" imzalandı.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş ile Ziraat Bankası Hakkari Şubesi Müdürü Ernail Okur tarafından "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü" imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında hayata geçirilen Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi kapsamında HATSO üyelerine ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı sağlayacak "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü" Başkan Servet Taş ve Müdür Ernail Okur tarafından imzalandı.

HATSO Başkanı Servet Taş, TOBB öncülüğünde Ziraat Bankası ile çok önemli bir işbirliği başlattıklarını ifade ederek, "Tüm üyelerimize, ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkanı getiriyoruz. Böylece tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Ziraat Bankkart ile ekonomiye kazan-kazan anlayışını getirmiş oluyoruz. Tedarik zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyoruz. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz. Bankkart Tedarik Zinciri Finansmanı sayesinde, üreticilerin veya satıcıların, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabileceklerine, sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 1,5 seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendirme ile yapacaklar. Mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da, 'bu kimdir' diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edebilecek. Tüm oda üyelerimiz, Ziraat Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde, hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecek, tedarik zincirini güven altına alınmış olacaktır" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

HATSO ile Ziraat Bankası arasında Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Protokolü imzalandı

Ziraat Bankası, Hakkari, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HATSO ile Ziraat Bankası arasında 'Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Protokolü' imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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