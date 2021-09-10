HATSU, altyapı yatırımlarında hız kesmedi - Son Dakika

Enine boyuna tüm teknik detaylarıyla hazırlanan Kırıkhan İçmesuyu Şebeke İnşaatı'nda ilk kazmayı vuran HATSU Genel Müdürlüğü, sözleşme bedeli3 milyon 577 bin 636 avro olan dev proje ile ilçe merkezindeki mahallelerin gayrisıhhi, eski teknoloji, ekonomik ömrünü tamamlamış, sürekli arızalanıp su kayıplarına sebep olan boruların bertaraf edileceğinin altını çizdi.

Dev proje kapsamında muhtelif çaplarda uzun ömürlü borulardan olmak üzere 260 km içme suyu şebekesi imalat ve 5000 adet de abone bağlantı çalışması yapılacağını açıklayan HATSU Genel Müdürlüğü, yeni içme suyu şebekesi ile su iletiminin daha da iyileşeceğini ve yer altında oluşan su kayıplarının da önüne geçileceğini vurguladı.

HATSU Genel Müdürlüğü, altyapı ihtiyacı olan bölgeler için üretilen projelerin uygulamaya konulması için girişimlerin sürdüğünün altını çizdi.