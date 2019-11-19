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HATSU çalışmaları

6 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), ekipleri Samandağ ilçesinde içme suyu hatlarını yenileme çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.

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Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), ekipleri Samandağ ilçesinde içme suyu hatlarını yenileme çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.

HATSU'dan yapılan açıklamada mahalle ve sokaklarda daha önce düzensiz bir şekilde döşenen içme suyu hatlarının bahçe ve benzeri alanlarda bulunmasının patlaklara neden olduğunu belirtildi.

Açıklamada içme suyu hatlarının bağlantı şebekelerinde ve etrafında bulunan alanların imara açık olan bölgelerinde sorun olan kısımların iptal edilerek deplase yapıldığı aktarıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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