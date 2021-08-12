HATSU'dan su kesintisi iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Yayladağı'ndaki geçici barınma merkezine kasıtlı olarak su verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

HATSU'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların yeterli düzeyde gerçekleşmemesiyle meydana gelen kuraklığın ülkemizin en önemli sorunlarından biri olduğunu unutmamak gerekir. İlimizde ani artış gösteren nüfusa bağlı olarak su tüketiminin de 3 kat arttığını hatırlatır, tüm bunlara rağmen söz konusu bölgeye bireylerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde su iletiminin yapıldığını ifade etmek isteriz. Su seviyesinin düşük olmasından kaynaklı suyun dönüşümlü verildiği süreçte dahi hiçbir ayrım yapmadan hem Yayladağı halkına hem de kamptaki misafirlere tankerlerle destekte bulunulduğunu önemle belirtiriz. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi, hayatın olmazsa olmazlarından olan suyun teminini, dağıtımını ve diğer altyapı hizmetlerini yaparken insan sağlığını, hayatını, doğayı ve doğadaki canlıları koruma anlayışı dışında hiçbir anlayışı kabul etmediğimizin bir kez daha altını çizer, kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."