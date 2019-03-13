Son Dakika Haberleri: Hatsu Ekipleri Gece Gündüz Demeden Arızalara Müdahale Ediyor

Hatsu Ekipleri Gece Gündüz Demeden Arızalara Müdahale Ediyor

2 saat önce

HATSU, altyapı hatlarında oluşan tıkanıklıkları giderme ve taşma sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Hatay'ın 15 ilçesinde gece gündüz demeden arızalara müdahale ediyor.

Hatsu Ekipleri Gece Gündüz Demeden Arızalara Müdahale Ediyor, System.String[]

Yağmursuyu hatlarında oluşan tıkanıklık, içme suyu patlağı, kanal taşması gibi problemlerin ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sorunun hızlı ve kalıcı bir şekilde çözüme ulaştığını belirten Genel Müdürlük, bütün ilçelerden gelen şikâyetlere yapılan müdahalenin eşit bir şekilde ve vatandaş memnuniyetine odaklı olduğunu aktardı.

Gece gündüz demeden 7/24 çalışma esasına göre yapılan müdahaleler kapsamında bilgi veren HATSU, Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde oluşan tıkanıklığı gidermek amacıyla arızaya müdahale edildiğini ayrıca hatları tıkayan katı atıklar ve kum birikintilerinin vidanjör aracı ile sürekli bir temizleme çalışmasının yapıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:20 Kaynak: Bültenler

Antakya, Güncel
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