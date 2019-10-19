Son Dakika Haberleri: Hatsu heyeti, kaliteli hizmet için sahada
Son Dakika Güncel Hatsu heyeti, kaliteli hizmet için sahada

Hatsu heyeti, kaliteli hizmet için sahada

39 dakika önce

HATSU heyeti, kurum içinde ve yapılan yatırımlarla verilen hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi adına ilçelerde rutin olarak gerçekleştirdiği incelemelerini sürdürüyor.

Hatsu heyeti, kaliteli hizmet için sahada, System.String[]

Personeller arasındaki koordineyi sağlama ve verilen hizmetleri yerinde denetleme adına HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali ve HATSU Genel Müdür Yardımcısı Muhammed İkbal Polat, Samandağ ilçe hizmet binası, Samandağ Atıksu Arıtma Tesisi ve Atık su terfi istasyonunu ziyaret etti.

Farklı birimlerde görev yapan personel ile bir araya gelip istişareler gerçekleştiren Genel Müdür Çaparali, vatandaşlara karşı her zaman güler yüzlü ve çözüm odaklı yaklaşmaları konusunda temennide bulunarak, işlemlerini yapan vatandaşlarla da fikir alışverişinde bulundu.

İlçe hizmet binalarına yapılan ziyaretin ardından Genel Müdür Çaparali, Samandağlılara hizmet veren atıksu arıtma tesisini ziyaret ederek, kum tutucu üniteleri, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, çamur susuzlaştırma üniteleri ve çevre düzenlemesini kontrol etti.

Bugüne ve geleceğe kaliteli, sağlıklı bir yaşam olanağı sağlama hedefiyle çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Çaparali, hizmetlerimizin verimini daha arttırmak adına vatandaşlarla, kurum içi ve sahadaki personellerle bir araya gelmeye devam edeceklerini vurguladı.

Muhammed İkbal, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:08 Kaynak: Bültenler
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