Hatsu Personeli Derede Ölü Bulundu

HATAY Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (HATSU) görevli Mehmet Asım Dönmezer (38), Hanna Deresi'nde ölü olarak bulundu.

HATAY Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (HATSU) görevli Mehmet Asım Dönmezer (38), Hanna Deresi'nde ölü olarak bulundu.



Merkez Defne ilçesi Hanna Deresi'nde hareketsiz bir kişinin suyun içinde olduğunu görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, suyun içinden çıkardığı cesedin HATSU personeli Mehmet Asım Dönmezer'e ait olduğu tespit etti. Dönmezer'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Hatay

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