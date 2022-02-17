Hatta Dağlarında Köpek Dostlarıyla Birlikte Yarıştılar - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Hatta'yı çevreleyen dağlık bölgede köpekler ve sahipleri için ilk kez yarış düzenlendi. 6 kilometrelik bir alanı kaplayan yarışa 100'den fazla sporsever ve köpek dostları katıldı. Yarışı düzenleyen HK9 grubunun kurucusu, açık havada köpeklerle yapılan etkinliklerin sayısını arttırma çabasında. BAE'de köpeklerle birlikte ilk defa yapılan yarışta derece alanlara madalya ve sürpriz hediyeler verildi. Tüm katılımcılara da köpek maması hediye edildi