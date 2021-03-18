Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan "Asar" sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı - Son Dakika

Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan "Asar" sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı

18.03.2021 18:56

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ve hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan "Asar" sergisi, Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluştu.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ve hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan "Asar" sergisi, Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluştu.

Hat sanatının birçok dönemine ışık tutan ve seçkin hattatların nadide eserlerini barındıran 60'tan fazla eserden oluşan serginin açılışına Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, koleksiyoner Abdurrahman Kılıç ve sergi küratörü Fatih Ömeroğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, hat sanatının değerli örneklerinden oluşan serginin mekanda açılan 6'ncı çalışma olduğuna dikkati çekerek, "Bizim medeniyetimizde topraklar kılıçla fethedilmeden önce gönül, kalem ve sanat ehli insanlar gönülleri fethederdi. Bizim medeniyetimizde hayatın içinde bir sanat ve zanaatla meşgul olma, gönlü ve ruhu doyurma anlayışı vardır." dedi.

Turan, Fatih Belediyesi olarak kültür sanat etkinlikleriyle sanatçı ve zanaat ustalarını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belediye olarak yapıp ettiklerimizde bizi en çok sevindiren çalışmalarımızın bizden sonrakilere kalacak olan kültür, sanat ve ilme dair işleri olduğu kanaatindeyim. Hat sanatına ömrünü vakfeden sanatçılarımızı hayırla yad ediyorum. Başta koleksiyoner ve hattat Abdurrahman Kılıç olmak üzere serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Babam Halim Efendi'ye destek olmuştu, bugün de Halim Efendi bana destek oluyor"

Koleksiyoner ve hattat Abdurrahman Kılıç da koleksiyonundan sergilenen her eserin bir hikayesinin olduğunu vurgulayarak, bir anısını şu sözlerle anlattı:

"Bir gün bir arkadaşım Şişli'de bir eserin satıldığını söyledi. Eser almaya gittiğimde kafamda bir rakam vardı. Eser sahibi eserin kendisine nasıl intikal ettiğini anlattı. Babası 1930'lu yıllarda boşluğa düşen hattatlara destek olmak için hat eserlerini satın alan bir adammış. Bu olayı duyunca babasının sadece destek olmak amacıyla Halim Efendiye yazdırdığı yazıya kafamdaki rakamın daha üstünde bir fiyat söyledim. Beyefendi ağlamaya başladı ve dedi ki 'Yarın bir ödemem var ve 150 bin lira, babam Halim Efendi'ye destek olmuştu, bugün de Halim Efendi bana destek oluyor'."

Sergi küratörü Fatih Ömeroğlu ise Kadırga Sanat Galerileri'nde açılan her serginin önemli meyveler verdiğine işaret ederek, Türk sanat tarihinde geniş bir yelpazeye sahip olan hat sanatının da disiplinli bir şekilde sunulması, sergilenmesi ve aktarılması gerektiğini söyledi.

Ömeroğlu, koleksiyonerliğin sadece noktalar ve çizgilerden oluşan boyalı levhalara sahip olmak olmadığını belirterek, "Koleksiyonerlik bir medeniyetin, bir anlayışın, bir yaşayışın devamını sağlamak açısından çok önemli. Bu devamlılık kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanabildiği gibi bu farkındalığa sahip özel koleksiyonerler tarafından da sağlanabiliyor." şeklinde konuştu.

Aralarında Kazasker Mustafa İzzet, Esad Yesari, Mahmud Celaleddin, Mehmed Şefik, Abdullah Zühdi ve Halim Özyazıcı gibi 19. asrın meşhur hattatlarından birçoğunun nadide eserini bulunduran koleksiyon, 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Değerli sanatçıların isimlerinin verildiği "Matrakçı Nasuh", "Levni", "Şeker Ahmet Paşa", "Hoca Ali Rıza" ve "Edhem Efendi" salonlarında gerçekleşen Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nin dijital sergileri, internete erişimi olan cihazlar aracılığıyla "www.fatih.bel.tr" veya "www.kadirgasanat.com" adreslerinden görülebilir.

Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan Asar sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı
Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan Asar sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı
Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan Asar sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı
Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan Asar sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı

Abdurrahman Kılıç, Fatih Belediyesi, Cengiz Ergün, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan 'Asar' sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı - Son Dakika


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