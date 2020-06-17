Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına muhteşem bir müze - Son Dakika

Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına muhteşem bir müze

Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına muhteşem bir müze Afyonkarahisar'ın tarihi Taşhan'da kurulan Karahisari Müzesi açılış çalışmaları son aşamada Hattat Mahmut Şahin ve yüzlerce öğrencisi birbirinden değerli eserlerini müzeye bağışladı Amasya'da Hattat Şeyh Hamdullah ve Bursa'da Kur'an-ı...

Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına muhteşem bir müze

Afyonkarahisar'ın tarihi Taşhan'da kurulan Karahisari Müzesi açılış çalışmaları son aşamada

Hattat Mahmut Şahin ve yüzlerce öğrencisi birbirinden değerli eserlerini müzeye bağışladı

Amasya'da Hattat Şeyh Hamdullah ve Bursa'da Kur'an-ı Kerim Müzesi ardından 3. müze hazırlıkları tamamlanıyor

Hattat Mahmut Şahin;

"Devrinin tek üstadı ve tüm zamanların en iyi hattatları arasında gösterilen Ahmed Şemseddin Karahisari'nin sevgi ve saygıyla yad etmek istedik"

"Müzede 140'a yakın birbirinden değerli eser bulunuyor"

AFYONKARAHİSAR - Hattat Mahmut Şahin'in yönlendirmesi ve çabası ile Türkiye'nin dört bir yanından hattatların hazırladığı göz kamaştıran hat eserleri, kurulma aşamasında olan Afyon'daki Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına açılan Hat Müzesinde ziyaretçileri ile buluşacak.

Yerli ve yabancı misafirleri adeta kadim tarihe yolculuğa çıkaracak olan ve 3 ay gibi bir sürede tamamlanan Hattat Ahmed Şemseddin Karahisari Hat Müzesi, müzenin tasarım ve uygulaması İçmimar Zakire Alimoğlu tarafından yapıldı. Karahisari'nin adına yakışır bir çalışma olması niyetiyle alanında usta sanatçı Mahmut Şahin Efendi ile istişare edilerek yürütülen çalışmada; sanat eserlerinin, tarihi doku ile bütünleşecek şekilde mimari tasarımı yapıldı.

Müze içerisinde Hattat Ahmed Karahisari'ye Kanuni Sultan Süleyman tarafından yazdırılan aslı Topkapı Sarayında yer alan Mushaf-ı Şerifin bir örneği ile birlikte Karahisari'ye ait birçok eser örnekleri birbirinden değerli hattatlar tarafından hazırlanarak ziyaretçilere sunuldu. Yine galeri içerisinde Hattat Mahmut Şahin'in müzeye bağışladığı birbirinden kıymetli eserlere de yer verildi. Hüsn-i Hat sanatında ekol olmuş ve yazı sanatındaki çalışmaları ile devrinin tek üstadı ve tüm zamanların en iyi hattatları arasında gösterilen Ahmed Şemseddin Karahisari'nin sevgi ve saygıyla yad etmenin yanında, kent insanına ve ziyaretçilerine en iyi şekilde tanıtabilmenin amacı ile hazırlanmış müzede birbirinden kıymetli eserler yer alıyor.

Müzenin açılmasında, bir birinden değerli eserlerin toplanmasında ve müzede dizaynına kadar birçok noktada emeği bulunan Hattat Mahmut Şahin, müzedeki çalışmaları yerinde görerek Afyonkarahisarlı öğrencisi hattat Hasan Hüseyin Ertunç ile birlikte istişarelerde bulundu.

"Ahmed Şemsettin Karahisari dönemine damga vurmuş bir hattat"

Müzenin açılma sürecini anlatan Hattat Mahmut Şahin, ilk olarak Ahmed Şemseddin Karahisari hakkında bilgiler vererek, "Ahmed Şemseddin Karahisari, Karahisar'da doğmuş daha sonra İstanbul'a gelmiş ve Enderun'da yetişmiş bir hattat. Sultan Selim zamanında ve Sultan Süleyman zamanında sarayda hat hocalığı yapıyor. Ahmed Şemsettin Karahisari döneminde modern hat dediğimiz, ama değişik istifler yapmaya başlıyor. Süleymaniye Caminin yazıları, evlatlığı Hasan Çelebi, üstadımızla beraber Selimiye Camisinin yazılarını yazıyor. Dönemine damga vurmuş bir hattatımız" dedi.

Üçüncü Hat Müzesi Afyonkarahisar'a açıldı

Afyonkarahisar'da açılan Hüsn-ü Hat Müzesi'nin, açtıkları 3. müze olduğuna dikkat çeken Hattat Mahmut Şahin, "Biz daha önce Hattat Şeyh Hamdullah'ı, doğduğu Amasya'da daha iyi tanıtmak için; Belediye Başkan Yardımcı Osman Akbaş'ın destekleri ve Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın da katkısı ile 600 metrekare kullanım alanı olan bir müze açmıştık. Şeyh Hamdullah Müzesinden sonraki projemiz Bursa'da Kur'an-ı Kerim Müzesi açmak oldu. Orada da büyük bir Kur'an-ı Kerim Müzesi açtık 2. Murat'ın külliyesinde. Daha sonra öğrencilerimle beraber böyle bir karar aldık ve dedik ki Afyon'da da bir Ahmed Şemsettin Karahisari Müzesi yakışır diye. Hatta bunlar devam edecek, bu bizim üçüncü projemiz ama Allah nasip ederse Burdur'da Hafız Osman, Sivas'ta Mehmet Nuri Sivasi, belki Tosya'da bir Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Ordu'da bir Rakım Efendi Müzesi. Bunlara da niyetimiz var ama tabi birisi bitmeden diğerine başlamıyoruz" diye konuştu.

"Müzede 140'a yakın birbirinden değerli eserler bulunuyor"

Müze'de 140'a yakın birbirinden değerli eserlerin bulunduğunu kaydeden Şahin, "Burada Hasan Hüseyin Ertunç diye bir öğrencim var, Allah razı olsun. Onunla beraber böyle bir şey yapalım diye başladık ve biz eserleri önce hazırlamaya başladık. Çünkü eser hazırlama süreci, müzenin sürecinden, bina bulma sürecinden daha uzun süren bir şey. Tabi böyle bir müzede dolgun dolgun eserin olması lazım. O yüzden ciddi bir eser var şuanda 140'a yakın eser toplandı. Ama tabi ki diğer illerdeki öğrencilerim de katkı verdiler; Bursa'da, Eskişehir'de, Kütahya'da, Afyon'da olanlar. Burası valilik ve belediyemiz bunun üzerine düştü ve çok şükür bu haline getirdik" ifadelerine yer verdi.

"Afyon'un önemli tarihi yerlerinden bir tanesi"

Müzenin mimari çalışmasını yürüten İçmimar Zakire Alimoğlu ise, hazırlanma aşamasını şu sözlerle anlattı:

"Burası Taşhan, Afyon'un önemli tarihi eserlerinden bir yer. Biz de böyle Hat Sanatları Müzesi olduğu zaman böyle bir yerde olmasını arzu ettik. Burası girdiğiniz zaman çok büyük bir mekan değil, ama burayı küçük mekanlarda nasıl değerlendirebiliriz, bütün eserler olsun yazı tarihinden Ahmed Şemsettin Karahisari'nin eserlerini nasıl yerleştireceğimize bu şekilde planlama yaptık biz."

Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına muhteşem bir müze

Şeyh Hamdullah, Mahmut Şahin, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına muhteşem bir müze - Son Dakika

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