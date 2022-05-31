Hattat Hamid Aytaç, vefatının 40. yılında kabri başında anıldı

Hayatı boyunca çok sayıda talebe yetiştiren, önemli camilerde yazıları bulunan, hüsnühat sanatının unutulmaz ustalarından Hamid Aytaç, vefatının 40. yılında çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.

Aytaç için, Karacaahmet Mezarlığı'nda pek çok önemli hattatın yattığı Hattatlar Sofası kısmındaki kabri başında anma programı düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

"Hüsnühat sanatını bugüne taşıyan dev sanatçı"

Aytaç'ın talebelerinden hattat İsmail Yazıcı, törende yaptığı konuşmada anma etkinliğine ilk kez gelenlerin olabileceğine işaret ederek, hat konusuna ilgisi olan herkesin sanatçıyı tanıması gerektiğini söyledi.

Yazıcı, hattat Aytaç'ın hüsnühatı Osmanlı'dan bugüne taşıyan dev bir sanatçı olduğunu dile getirerek, "Hamid Aytaç, Cumhuriyet döneminde yetişen bütün hattatların hocası olmuş. Sadece Türkiye'de değil İslam ülkelerinde de birçok öğrenci yetiştirmiş, icazetname vermiş. Cumhuriyet dönemiyle atölyelerini kapatan bütün hattatların istisnası olarak sanatını devam ettirmiş. Cağaloğlu'ndaki atölyesini hiçbir zaman kapatmamış ve sanat hayatını sürdürmüş dünya çapında bir sanatçı." dedi.

Hattat Savaş Çevik ise 18 Mayıs 1982'de vefat eden hocasının ertesi gün defnedildiğini söyleyerek, "Defnedilmesi 19 Mayıs gününe denk geldi, dolayısıyla tatildi. O zaman da Süleyman Zeki Bağlan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni kamilen getirmişti. Hocamızın demek ki Kur'an-ı Kerim ve bu güzel yazı hususunda imam hatip okullarıyla büyük manevi bağları var. Onun için buraya kadar zahmet eden genç kardeşlerimize de özellikle teşekkür etmek isterim. Allah razı olsun kendilerinden." ifadesini kullandı.

"Bu işin duayenlerini tanımak çok elzemdir"

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ise Hakkı Demir İmam Hatip Lisesi'ni temsilen birkaç öğrencinin törene katıldığını, hüsnühat bölümünde eğitim gören 120 öğrencinin Aytaç'ı tanıması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her öğrencimizin elbette ki Hamid Aytaç hocamızı tanıması lazım. Bu işin edebi, adabı budur. Bu işin duayenlerini, hem hayatta olanlarını hem vefat etmiş olanlarını tanımak çok elzemdir. Elbette ki bütün öğrencilerimiz buna benzer büyüklerimizi tanısa yeridir ve fakat sizin tanımanız hayati ehemmiyete haizdir."

Aytaç'ın geleneksel olarak her yıl anılmasının önemine dikkati çeken Aydın, "Bu bir vefa borcudur, eğitimdir. Burada olmanızı çok önemsiyorum. Ders sadece okulda dört duvar arasında sınıfta olmaz. Şehrin kendisi de bir mekteptir, hocadır. Eğer o şehir İstanbul'sa, Üsküdar'sa ve eğer Karacaahmet'teyseniz, burada çok ciddi bir eğitim var demektir." değerlendirmesini yaptı.

Anma programına hattatlar Talip Mert, Fatih Özkafa, Ahmet Kutluhan, Heysem Selmu, Mahmut Şahin, Muhsin Demirel, Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamdi Kocakaya ve öğrencileri ile hüsnühat sanatçıları katıldı.