Hattat Hasan Çelebi'nin eseri Trabzon'da grafitiyle yorumlandı - Son Dakika

Hattat Hasan Çelebi'nin eseri Trabzon'da grafitiyle yorumlandı

16.10.2020 14:27
Hattat Hasan Çelebi'nin eseri Trabzon'da grafitiyle yorumlandı, System.String[]

Hat sanatının yaşayan önemli temsilcilerinden 83 yaşındaki Hasan Çelebi'nin eseri, Muhammed Emin Türkmen tarafından Trabzon'daki bir duvarda grafiti olarak yeniden yorumlandı.

Hat sanatının yaşayan önemli temsilcilerinden 83 yaşındaki Hasan Çelebi'nin eseri, Muhammed Emin Türkmen tarafından Trabzon'daki bir duvarda grafiti olarak yeniden yorumlandı.

Çelebi ile grafiti sanatçısı Türkmen'i bir araya getiren proje, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin himayesinde gerçekleştirildi.

Belediyenin davetiyle kente gelen Türkmen, dünyada "Hattatların Reisi" kabul edilen Çelebi'nin, Neml suresi 40'ıncı ayetinin "Bu Rabb'imin lütuf ve ihsanıdır" anlamındaki kısmını yazdığı hattını, İskender Paşa Camisi'nin karşısında bulunan 130 metrekarelik duvara grafiti olarak resmetti.

Hazırlık aşamasının ardından dört kişilik ekiple 2,5 gün boyunca çalışan Türkmen, 6 farklı renkte yaklaşık 20 kilogram sprey ve plastik boya kullanarak çalışmasını tamamladı.

"Yaptığım çalışmalar arasında en onur duyduğum çalışma bu oldu"

Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 yıldır grafiti sanatıyla uğraştığını, ilk kez böyle bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Çalışmayı yaparken çok keyif aldığını ifade eden Türkmen, "Yaptığım çalışmalar arasında en onur duyduğum çalışma bu oldu. Hem dünyaca tanınmış bir hattatımız Hasan Çelebi'nin eserini duvara işlemiş olduk hem de grafiti kültürüyle harmanlamış olduk. Benim için her açıdan güzeldi." dedi.

Hat sanatında harflerin ve oranlarının çok önemli olduğunu dile getiren Türkmen, "Hasan hocanın harflerine bağlı kalmak çok zordu. Çünkü hepsi milimetrik hesaplarla yapılıyor. Biz de birebirini yakalamaya çalıştık ama asla onun gibi düzgün bir şekilde yapamayız. Elimizden geldiği kadar birleştirmeye çalıştık. En çok zorlandığım konu harfleri duvara tam oturtturmak oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmen, böyle bir çalışmayı Trabzon'da gerçekleştirdiği için de mutlu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız iş orda kalıyor ve sürekli insanlarla beraber oluyor. Trabzon halkına güzel bir eseri kazandırmış olduk. Hasan Çelebi'yi de topluma yeniden hatırlatmış olduk. Gençlerimiz bu konudan uzak. Onlara da bir hatırlatma yapmış olduk. Tepkiler çok güzel. Onlara burada ne yazdığını, bunun bir ayet olduğunu ve dünyaca ünlü hattat Hasan Çelebi'nin bir eseri olduğunu anlatmaya çalıştık. İnsanlar çok memnundu. Çalışma devasa olduğu için sprey boya biraz lekeli görüntü bırakıyordu. Biz de plastik boyayı daha çok kullandık."

Hasan Çelebi, Türkmen, Trabzon, Çelebi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hattat Hasan Çelebi'nin eseri Trabzon'da grafitiyle yorumlandı - Son Dakika

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