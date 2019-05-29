Son Dakika Haberleri: Hattat Madencilik TİS görüşmelerinin 3. oturumu yapıldı
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Hattat Madencilik TİS görüşmelerinin 3. oturumu yapıldı

1 saat önce

Hattat Enerji ve Madencilik A.Ş. Amasra İşletmesi'nde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Hattat A.Ş. arasında sürdürülen 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumu Kdz.

Hattat Madencilik TİS görüşmelerinin 3. oturumu yapıldı, System.String[]
Hattat Enerji ve Madencilik A.Ş. Amasra İşletmesi'nde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Hattat A.Ş. arasında sürdürülen 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumu Kdz. Ereğli'de gerçekleştirildi.

Hattat A.Ş. 4'üncü Dönem TİS ikinci oturumuna; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halil Beyanal, GMİS'e bağlı Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Yöneticileri, Hattat Holding Yetkilileri ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı. Hattat Enerji ve Madencilik A.Ş. ile GMİS arasında sürdürülen 4'üncü Dönem Toplu İş Sözleşmesi 65 asıl, 5 Ek maddeden oluşuyor.

Üçüncü oturumda 8 asıl madde kabul edildi. Üç oturum sonunda 60 asıl, 1 ek madde kabul edilmiş oldu. Hattat TİS'te ücretlerle ilgili 5 asıl madde kaldı. Hattat TİS görüşmelerinin 60 günlük yasal süresi 2 Haziran 2019 tarihinde dolacak. Ardından arabulucu süreci başlayacak. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:42 Kaynak: İHA
Amasra, Madencilik, Güncel
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