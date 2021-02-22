Hattat Mustafa Antika 8'inci kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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Hat sanatında eğitim almadan kendini yetiştiren ve 1984 yılından bu yana eserler veren Mustafa Antika, son dönemde yaptığı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunmak için hazırlık yapıyor.

Bayburt'ta doğup büyüyen ve Bursa'da memurluktan emekli olan 65 yaşındaki Antika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kişisel sergisini 116 eserle 2008'de açtığını söyledi.

Şu anda 8'inci kişisel sergisini açmaya hazırlandığını aktaran Antika, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece nesih ile iştigal ediyorum; sülüs yazdım, cam altı yazdım, çini sanatında sır üstü ve sır altı çalışmalarımız oldu. Bunları genelde yazanlar olduğu için yoğunluğumuzu nesih üzerine verdik. Nesih yazıda celi nesih yoktur, istif yoktur, nesih yazı sadece düz mısra halinde bir Kur'an yazısıdır. Bizim farklı bir tarzımız oldu, nesihin celi yazılma gayretini, istif yapılma gayretiyle beraber farklı kıldık. Diğer bir farklı özellik ise hat sanatında aynalı müsenna diye bir müsenna vardır fakat bizim yazdığımızda, dört farklı cihetten yani sağdan, soldan, üstten ve alttan okunduğu takdirde yine aynı besmele okunabiliyor. Şu anda sergiye hazırladığım eserlerde besmelenin 100 farklı istifi var."

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Antika, sanatını icra ederken kullandığı malzemelerin çoğunu kendisinin hazırladığını, kağıtları kendi usulüyle ürettiğini bildirdi.

Hat sanatında olmayan farklılıkları ortaya çıkarmaya ve özgün olmaya çalıştığını vurgulayan Antika, "Soyadım Antika olduğu için antika bir şeyler yapmaya gayret ediyorum." dedi.

Antika, hattatlığı ömürlük bir uğraş, son nefese kadar sürecek bir yolculuk olarak nitelendirdi.

Sanatı icra ederken en fazla gereken şeyin sabır olduğunu anlatan Antika, "Pandeminin bir faydası da evinde kalan insanların bazıları sanatla iştigal etmeye başladılar. Kimisi tezhibe, kimisi hatta başladı. Ben de kimseden ders almadan kendi hatlarımın etrafına tezhiplerimi yaptım. Bundan önceki sergilerimizde eserlerimizi tezhipsiz olarak sergiledim, şimdi tezhipli yazmaya gayret ediyorum." diye konuştu.

Mustafa Antika, internet üzerinden canlı derslerle hat sanatına ilgi duyanlara ulaşmaya çalıştığını sözlerine ekledi.