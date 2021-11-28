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Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Cevher" sergisi 9 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek - Son Dakika

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Cevher" sergisi 9 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek

28.11.2021 11:51
Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Cevher" sergisi 9 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek

Eserlerinde özgün tasarımlarıyla beğeni kazanan hattat Mustafa Cemil Efe'nin kişisel sergisi "Cevher", Nevmekan Sahil Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eserlerinde özgün tasarımlarıyla beğeni kazanan hattat Mustafa Cemil Efe'nin kişisel sergisi "Cevher", Nevmekan Sahil Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, farklı sanat disiplinleriyle ortaya çıkarılmış, bazıları yaşları 200'den fazla antika çerçeveler içerisinde yer alan hüsnühat eserleri bulunuyor.

İzleyicisine ilginç bir sanat deneyimi yaşatmayı hedefleyen ve varlığın özündeki mana olan cevhere vurgu yapan serginin küratörlüğünü Meyçem Ezengin üstleniyor.

"Sanatkar için önce mana, sonra cevher ve sonra da eser zuhura gelmelidir"

Serginin açılışında konuşan sanatçı Mustafa Cemil Efe, "Cevher, var olan bir şeyin özü, esası, varlığındaki mayadır. Kendi başına bulunan, değişmeyen, daima bir yüklemin konusu olup kendisi yüklem olmayan öz varlıktır. Değişikliğe uğrayan taraf dışında değişmeden kalan şeydir. Maddenin değişmeyen tarafıdır. Kendi nefsiyle kaim olan, gerçekleşmesi için başka bir nesneye ihtiyacı olmayan varlıktır." ifadelerini kullandı.

Efe, hüsnühat sanatının soyut bir bakış açısıyla cevhere hizmet ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Meydana çıkan eser, olanca gayretiyle öze ulaşmaya çabalar. Salt bir şekil olmanın ötesinde var olan şeyin esasına hizmet etmektedir. Manayı yakalayan sanatkar, eserini seyreden insanı cevhere ne kadar yaklaştırabilirse ancak o kadar başarılı olur. Sanatkar için önce mana, sonra cevher ve sonra da eser zuhura gelmelidir. İzleyen için önce eser, sonra mana ve nihayet cevher zuhura gelir. Asıl gaye budur."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise serginin insanın ruhuna ve kalbine hitap ettiğini dile getirerek, "Değerli sanatkarımız Mustafa Cemil Efe'nin çok sayıda eserinden oluşan hüsnühat sergisi gerçekten herkes tarafından görülmeye değer. Sergide yer alan her bir eser insanı bambaşka duygulara götürüyor. Başta Üsküdarlılar olmak üzere tüm İstanbulluları birbirinden değerli onlarca eserin yer aldığı bu güzel sergiyi görmeye ve gezmeye davet ediyorum."

"Cevher" sergisi, 9 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin Cevher sergisi 9 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek
Hattat Mustafa Cemil Efe'nin Cevher sergisi 9 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek
Hattat Mustafa Cemil Efe'nin Cevher sergisi 9 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek
Hattat Mustafa Cemil Efe'nin Cevher sergisi 9 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek
Hattat Mustafa Cemil Efe'nin Cevher sergisi 9 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek

Mustafa Cemil, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hattat Mustafa Cemil Efe'nin 'Cevher' sergisi 9 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Cevher" sergisi 9 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek - Son Dakika
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