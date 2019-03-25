Son Dakika Haberleri: Hattuşa'da Doğa Yürüyüşü

Hattuşa'da Doğa Yürüyüşü

39 dakika önce

Çorum'un Boğazkale ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Hattuşa'da Doğa Yürüyüşü, System.String[]
Çorum'un Boğazkale ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Hattuşa örenyerinde Hitit Dağcılık Kulübünün destekleriyle orman ve doğa bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe doğa severlerin ilgisi yoğun oldu.

İbikçam göletinden başlayan yürüyüş Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nda son buldu. Program sonuna katılımcılar Hattuşa örenyerlerini de görme fırsatı buldu.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Boğazkale Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, Çorum Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, HİDAK üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:59 Kaynak: İHA

Boğazkale, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı Kırmızı Işıkta İnsanlar Geçerken Bekleyen Köpek Sosyal Medyayı Salladı 146 Bin 669 Kişi 31 Mart'ta Oy Kullanamayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hattuşa'da Doğa Yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]