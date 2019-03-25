Hattuşa'da Lavanta Bahçeleri Oluşturulacak

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa antik kentinin etrafında lavanta bahçeleri oluşturulacak.

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa antik kentinin etrafında lavanta bahçeleri oluşturulacak.



Boğazkale Kaymakamlığı tarafından, UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin göz bebeği turizm mekanları arasında yer alan Hattuşa'daki boş arazilerin kıraç görünümden kurtularak lavanta başta olmak üzere çiçeklenme dönemi uzun olan süs bitkileriyle güzelleştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.



Çalışmalarla kültür mirası listesinde bulunan tarihi değerlerin etrafı süs bitkileri ile daha güzel bir görünüm kazandırılarak, yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatinin artırılması hedefleniyor.



Kaymakamlıktan yapılan çalışmalarla, antik kent etrafında bulunan ve mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğü ile Hazine'ye ait olan ve atıl vaziyette bulunan araziler tespit edildi. Alan etütleri ve metraj çalışmalarının ardından Yazılıkaya etrafında bulunan 40 dönüm atıl arazi ile Yozgat yol ayrımından Yazılıkaya'ya kadar bulunan yol kenarları süs bitkileri için hazırlandı.



Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli park olan Hattuşa Antik Kenti'nin turizm altyapısı, alternatif turizm alanlarının oluşturulması ve güzelleştirilmesi ile tanıtım faaliyetleri konularında çalışma yaptıklarını söyledi.



Hattuşa'daki arazilerin kıraç ve hoş olmayan bir görünüme sahip olduğuna işaret eden Ataman, şunları dile getirdi:



"Bu alanların çiçeklenme dönemi yıl boyuna yayılan ve hoş görünen süs bitkileriyle güzelleştirilerek göze ve insan ruhuna hitap eden alanlara dönüştürülmesini planladık. Yaptığımız girişimler neticesinde İzmir'den temin edilen lavanta fidanlarını Orman Haftası ile birleştirerek Yazılıkaya'nın girişindeki 2 dönümlük alanda toprakla buluşturduk. Aynı bölgede bulunan 40 dönüm atıl araziye yıl sonuna kadar fidan dikim çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.



Hattuşa'ya gelen turist sayısının artacağına inandığını vurgulayan Ataman, "Yıl boyunca da tapınağın bulunduğu alanın tamamını lavanta bahçesi haline getirerek yerli ve yabancı turistlerin lavanta kokuları eşliğinde ören yerlerimizi gezmesini planlıyoruz." dedi.

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